明年研擬停招3系 大漢技術學院：不會撤校

花蓮大漢技術學院傳出將調整系所，113學年度停招3系，再新增1系。校方昨出面說，因應少子化衝擊檢討註冊不力的系所，待月底註冊完畢情況明朗後再作討論，若真的停招，師生權益會妥善處理，學生也會輔導到畢業為止，學校朝永續經營，沒有撤校的問題。

大漢技術學院高層前天拜訪教育部，針對未來校務發展做簡報，提到研擬於113學年度停招3系，另新增1系，聚焦在地創生與智慧有機農業，調整辦學，最慢於今年底向教育部提出申請。教育部則說，尚未收到學校增設或停招科系申請，若收到會審慎審查。

校方在官網公告，擬申請113學年度停招「運營短絀及112學年度註冊率不佳」之系所，將討論現有「土木工程與環境資源管理系（所）」、「企業管理系暨流通與行銷管理碩士班」、「休閒遊憩與觀光餐旅管理系」等三個招生系所中，自我調整。

學校主祕邱天佑表示，全國學校都面臨少子化衝擊，私校更嚴重，尤其花蓮生源較少，全校學生數僅700多人，短絀免不了，必須因應自我調整。會依照今年招生註冊狀況檢討，但要等8月31日註冊完畢後，才會比較明朗。

夜間部3年級學生表示，沒聽說學校要停招，在這裡讀得好好的，若真的停招，會擔心要被安排到其他地方就學。

邱天佑說，學校以永續經營為主，不會撤校，若有停招的系所，一定輔導學生到畢業為主，教職員權益，也會依照教育部規定妥善處理，不會損及應有權益。