二信中低收新住民子弟拚上台科大 模型車曾獲全國冠軍
112年四技二專聯合登記分發結果公布，二信高中鄧丞宏錄取第一志願國立台灣科技大學機械系，他的媽媽是越南新住民，又是中低收入戶，國中起就對拆卸組裝方面有興趣，去年參加高中生太陽能模型車競賽勇奪全國冠軍。
二信高中導師鼓勵鄧丞宏在地升學二信高中機械科，雖然國中時期成績是後段，教育會考只有12.6分，但是在找到志趣後認真投入，配合學校的安排勇於追夢，深信自己可以在三年後「念國立大學」。
技專分發放榜，鄧丞宏不僅如願以償，還錄取了「夢幻志願」國立台灣科技大學機械系，自己覺得很開心，家長更是欣慰，以孩子的表現為榮。
鄧丞宏說，3年前剛進入機械科，因為國中時期文科基礎不好，開始時讀得很沒自信，但是因為身邊有一群同學一起努力，加上導師黃顯喨是專業科目老師，不斷鼓勵他。老師運用專業科目的學習動機與成就，帶動一般共同科目的學習，讓他覺得很有求知動力，最後在技專統測以數學96分、專業一97.5分、專業二88分高分錄取第一志願。
鄧丞宏去年暑假與學長及同學組隊參加高中生太陽能模型車競賽，從車身骨架設計、材質選用裁切，到最後的車輛組裝配重、過彎測試調校都是隊員們自己完成，最後過關斬將勇奪全國冠軍。
二信高中實習處主任林旻融表示，國中階段沒有學習優勢的學生，往往會在技高階段發光發熱，原因是提早接觸專業，有了實作的舞台，學科知識不再是冷冰冰的文字，也就燃起了學習動機，「今年還有入學8.6分考上國立大學的實例」。
二信高中技高總計有198人錄取國立大學，其中有13人登上第一志願「夢幻台科大」，另外跨域考上頂大則有政治大學1人、台灣師範大學4人，技職生一樣有升學的一片天。
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