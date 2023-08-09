僑泰博幼合辦營隊 協助學子探索技職

僑泰高中為拓展弱勢學子視野，並鼓勵學習一技之長，昨與博幼基金會合作，舉辦「神乎其技卓越營」，吸引博幼基金會受扶助的63名學子到僑泰高中體驗技職課程，透過實作探索自我興趣，增進技職教育的認識。僑泰高中校長温順德說，盼透過實作體驗課程，激發博幼學子對技職領域的熱愛，翻轉弱勢，開創出自己的一片天。

電子科昨規劃「循跡自走車」課程，學生設計地圖後，利用自走車上的紅外線感測器，完成自走車的循跡驗證。機械科設計「仿生機構(犀牛)組裝」課程，學子自組雷射雕刻機加工材料，成品透過曲柄和傳動馬達可模仿自然動物習性動作。汽車科規劃「風能動力車」課程，透過風力及電能馬德達驅動模型車，使學子體驗全新型態綠能車輛的概念。

王姓學生說，「風能動力車」課程非常有趣，老師介紹很多汽車相關產業，可以作為他以後人生規畫的依據，希望下次還可以再來。

陳姓學生說，在組裝循跡自走車時，認識了電子零件及機械運作原理，啟發他的好奇心，以後會想運用各式電子零件來解決生活所遇到的問題。

童姓學生說，以前也有做過仿生獸作品，但這次用的材料完全不同，一開始組裝就遇到了問題，幸好助教在旁耐心協助，才能順利完成作品。

博幼基金會教學處副執行長張桓根說，盼此次與僑泰高中合作，讓孩子對技職教育有更多認識，開闊視野，未來透過專業技術的培養，使人生能有更多選擇，改善生活處境。