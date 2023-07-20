瑞芳高工雙語班展成果 接軌國際不是夢

新北市瑞芳高工空間測繪科在去年成功申請教育部國教署「補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，設置雙語實驗班提升學生雙語學習成效，過去一年進行雙語實驗教育，今(20)日在黃金博物館舉行成果發表，在技職學校特別是工科領域的科系，顯得特別不一樣，對於學子未來接軌國際不是夢。

瑞芳高工雙語實驗班，以空間測繪科的學生為主體，其實這些學生的英語能力一開始並不是很好，透過校方外聘外籍英語文老師，與空間測繪科校內專業與普通科目教師進行協同教學及共同備課，還有教學設備的改善，營造瑞芳高工空間測繪科更佳雙語教學與學習環境。

空間測繪科主任李銘哲說明，空間測繪授課各科教師持續參加各項雙語課程進修，共同規畫符合空間測繪科學生英文程度的現場實務需求雙語課程內容，家長也隨時會關心學生學習適應問題。

外籍教師Joyce菲律賓文化美食教學、英文代理老師joe線上國際交流，在雙語班成果發表中分享他們在技職學校獨樹一格教學教法與經營理念。也讓學生勇於開口說英文，不只是生活上的學習，也在專業科目上運用英語可以有更多知識量。

校長潘泰伸表示，技高入學英文程度通常不是很好，但過去這一年空間測繪科與澳洲、印度及德國高中與科大已進行四場以上雙語線上國際教學與文化交流，教師以雙語進行教學活動，學生也以全英文報告展現雙語學習能量，殊為不易。

這次空間測繪科雙語實驗班首度在校外辦理成果展，意義非凡，面對全球化浪潮，讓學生勇敢走出校園找到學習自信，空間測繪科把每一位同學都視為教育體系中的獨特個體，教師用心教學，讓學生學會不再放棄學習，放開腳步追求夢想，在黃博館展現自已學習成果，非常的不容易。