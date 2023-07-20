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南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽銀牌

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供

南台科大今天表揚餐旅管理系學生鐘偉誠，他在前天落幕的第53屆全國技能競賽麵包製作賽自北、中、南分區選拔出的17名麵包好手脫穎而出，以主題「小丑」做創意發想，贏得麵包製作職類銀牌。

指導老師林政陞表示，麵包製作項目是最具挑戰的競賽，涉及到麵粉選擇、發酵控制、烤焙技巧等多方面基本功和技能，看似人人都會反而不易出類拔萃。鐘偉誠同學在比賽展現卓越的麵包製作技巧，作品不僅在味道和質地取得評審團高度評價，更展現對藝術創意的優美線條和色彩搭配呈現，在激烈的競爭中獲得了優異的銀牌成績。

餐旅系主任葉佳聖表示，系上輔導培訓學生參加比賽，主要強調團隊合作及互相扶持，學生在關鍵時能有老師幫助及解決應變，突破瓶頸更上一層樓。系上老師們以豐富的專業指導經驗幫助學生勇往直前，參加競賽同學也在烘焙與餐飲團隊中觀察學長姐的作品，認知到自己尚需調整學習與努力。

校長吳誠文表示，此次全國賽傑出的表現，顯示南台學生專業技能培育已獲初步成效，希望未來技職院校學生的專業能力，能帶動產業界水準的基礎力量，讓學校與社會連結，學生無論學習內容、技能、知識方面都足以因應未來生涯發展的趨勢，開創未來。

南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供
南台科大餐旅系學生鐘偉誠作品「小丑」獲全國競賽麵包製作銀牌。圖／鐘偉誠提供

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