四技二專 分發錄取率95.7％

一一二學年度四技二專甄選入學招生昨放榜，全國一二二校、二九○七個系科組學程，提供四萬三○三七個招生名額，完成登記就讀志願序者計有二萬六五○八人，經就讀志願序統一分發錄取者計二萬五三七五人，分發錄取率為百分之九十五點七，再創新高。經分析，錄取人數最多的三個學群依序為商管群五三七二名、餐旅群三四四○名、設計群三一七九名。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，錄取學校已公告報到方式及注意事項，獲分發錄取生，須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取考生須於七月廿日起，依學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。同時獲技優甄審錄取資格者，須擇一辦理報到。