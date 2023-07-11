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台北科大白飯之亂 校方回應了
台北科大資財營學生不滿熱炒店白飯吃不飽事件持續延燒，台北科大上午對此回應，除了表示遺憾，指出消費評論及投訴媒體，都屬於言論自由，但該校絕不樂見惡意的言論持續蔓延。學校在此事件上，虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。
台北科大指出，近日發生該校資財系學生與校園鄰近店家的消費紛爭事件，引發社會大眾的廣大關注與滋生紛擾，當事學生及陪同處理的老師皆承受過度的輿論壓力，學校深感遺憾。
台北科大表示，學生與店家的消費紛爭，學校非當事人，原本不該介入。因事件越演越烈，資財系主任主動關心並陪同協助學生與店家達成和解，學生並多次向外界說明真相及立場。
校方指出，消費評論及投訴媒體，都屬於言論自由，但學校絕不樂見惡意的言論持續蔓延。學校在此事件上，虛心接受各界的批評與指教，並協助學生面對消費爭議選擇應有的正確作法。
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