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難忍北科大學生挨罵 醫重批「白飯之亂」：台灣沒競爭力原因

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難忍北科大學生挨罵 醫重批「白飯之亂」：台灣沒競爭力原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台北科技大學學生去熱炒店用餐引發「白飯之亂」，連日來引發不少負面批評。 聯合報系資料照
台北科技大學學生去熱炒店用餐引發「白飯之亂」，連日來引發不少負面批評。 聯合報系資料照

北科大資財營學生去熱炒店吃不到足夠的白飯，到Google評論怒刷1星負評，因而引爆「白飯之亂」，儘管學生與店家已和解，仍有許多人批評學生作為。對這起事件，精神科醫師沈政男卻有不同見解，他站在力挺學生的立場，並痛批檢討消費者的人是「干擾經濟秩序」。

「台灣網路公民論壇就是四個字，胡鬧、起鬨」，沈政男醫師在臉書發文，對「白飯之亂」提出看法。他表示，三十幾個年輕人（北科大資財營說法為27人）吃晚餐，一人點一道菜，接著端碗舀飯回座扒飯，每個人吃兩三碗都沒問題，「這不是幾十年來，學生或年輕人吃簡單合菜的基本邏輯嗎？」未料飯桶見底、店家不補飯，只建議改點炒麵，讓學生氣到上網刷1星負評，結果一堆網友去肉搜年輕人的學校，逼得校方帶學生去向熱炒店老闆道歉，「這是什麼跟什麼啊？」

沈政男不以為然的說，花錢沒吃飽就算了，還跟老闆道歉，是「買賣邏輯錯亂到一個難以想像的程度」，更是「一種經濟秩序的干擾」。

他甚至重話批評「台灣品牌在國際上越來越沒有競爭力，不是沒有原因」，連熱炒店都無法讓客人「扒白飯扒到飽」，餐飲業何須努力？只要靠網友護航、撐腰就好了。

他再舉出颱風天有人呼籲不要訂外送、避免外送員遭遇不測的例子，認為這也是「干擾經濟秩序的白目行為」，因為颱風天是否接外送，應由提供服務者評估，叫大家不要訂，反而變成想多賺錢的人沒生意做。

對於快炒店說「白飯免費不代表白飯吃到飽」，沈政男也不買帳，「白飯免費當然就等於白飯吃到飽，不然，難道要客人肚子枵枵離開嗎？」他指出，如果不能吃到飽，就以價制量，一碗10元、15元，讓顧客看到價錢就飽了一些。而當晚白飯不夠，老闆可以去跟附近店家買，或者直接準備配料少一點的簡單炒麵招待學生，讓人家果腹，也花不了多少錢。

沈政男強調，光是因為去刷1星負評就檢討消費者，一堆人就胡鬧、起鬨，是干擾經濟秩序的行為，用非經濟的手段來處理經濟問題，實在不可取。

不少網友認同沈政男的看法，「只能說台灣人現在都很本位主義，根本不會替他人著想，只想維護自己的利益」、「網路上誰先帶風向，誰就贏！反正台灣教育就沒教人去思考」、「店家說白飯免費，不是吃到飽，真的是很奇怪的說法，顯然真正問題是在店家。否則你店家就改一碗飯多少錢公告」、「大學生跟店家，都有各自表達的權利…任何人的感受，不需要被別人檢討」。

北科大學生、資財營總召兼會長趙祖威也留言「我們真的沒有大家想得那麼沒教養」，隨後便發表了「7點澄清」，說明是因為並非所有人都想吃炒麵才未加點，不是消費不起、甚至貪小便宜，並重申「我們絕對不是飯桶系」。

北科大 競爭力

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