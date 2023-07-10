熱炒店白飯風波 台北科大慘遭牽連洗負評

台北科技大學資財營學生不滿熱炒店提供的白飯不夠吃，在店家Google評價刷1顆星負評，引起網友砲轟，學生和系主任先後道歉。店家也緩頰「懇請社會大眾，整件事情就到此結束了好嗎？」不過，台北科大被事件牽連，網友留下大量負評。

台北科大資訊與財金管理系師生昨晚到熱炒店道歉，北科資財營粉專並接連發布兩次道歉聲明，並貼出和熱炒店老闆合照。系主任吳牧恩表示，學生已經誠心道歉，業者也欣然接受，「老闆還很大度一直提醒我，請學校不要太苛責同學」。

不過，台北科大Google評價從昨天起仍出現大量負評，只剩3.8顆星，「朝聖台北嗑飯大學」、「丟臉教出一群乞丐飯桶」、「可憐啊！就算學識有五顆星，但道德只有兩顆星」、「短期湧入的一星會被刪除，先給二星」。

學生和校友紛紛補血，有學生表示，針對特定科系在校外的特殊行為，造成社會大眾對於北科大的言語攻擊，身為他系的學生實屬委屈與不滿，相信大部分的學生在校期間兢兢業業、奮發向上，除了磨練自己，更不願意砸了北科大的招牌，結果大部分師生的努力與奮鬥卻不如兩桶飯造成影響。「對於留下負評語惡意謾罵的人感到不齒，請問你們與沒吃飽飯而留下負評的學生們有何區別？逞口舌之快而沒去顧慮到其他無辜學生的尊嚴與人格，對於如此這般的社會現象感到難過與悲哀」。

有學長姐、校友留下評論，「很遺憾學弟妹的行為，並以深刻檢討，但也請各位網友理智評論」、「身為畢業校友，很確定給母校五星。白飯事件是學生與店家私人問題，請理智以及公正思考」。