北科大遭炎上學生道歉 系主任讚勇於認錯：老闆提醒我別苛責

台北科技大學資財營「白飯」事件，資財營總召今天凌晨發表正式道歉聲明。北科大資訊與財金管理系主任吳牧恩表示，勇於認錯，懂得檢討。「這才是我們教出來的學生」。他也向網友喊話，「這個社會不缺批評與撻伐，但可以再多些正念與鼓勵」。

吳牧恩昨晚在個人臉書發文護學生，他表示，白飯事件，已經落幕。學生已經誠心道歉，老闆也欣然接受，「老闆還很大度一直提醒我，請學校不要太苛責同學」。對於學生的道歉，「也希望偉大的鄉民們能給同學一些鼓勵」。這個社會不缺批評和責備，但缺少了很多正念與鼓勵。

吳牧恩表示，誰不會犯錯，做錯了就是要檢討、道歉，以後會處理得更好更成熟。就跟投機交易，一定要停損，勇於認錯道歉，就請鄉民們不要再酸了。「你們要說資財系是吃飯系，我欣然接受。因為我們系畢業的校友，本來就可以飯吃的很多，很飽，很好吃。謝謝」。

台北科技大學學生不滿熱炒店提供的飯量不夠，群起刷1星負評，遭網友砲轟後，北科資財營總召昨晚在臉書粉專道歉，並PO出與熱炒店老闆合照，網友仍不滿。北科資財營今天凌晨發表正式道歉聲明，並澄清，「微笑是因為拍攝照片時，不確定是老闆還是記者要我們微笑，並不代表我們沒有歉意」。

道歉聲明向店家和參加營隊的學生、家長致歉，「抱歉我們做了不好的示範」，「引起了這樣的風波想必讓你們遭遇了許多困擾，對不起！」呼籲不要人身攻擊，「本次的事件錯在我，請不要將情緒發洩於無關此事的人員之上」。會記取教訓，學會尊重與包容，並且在未來成為更好的人。

對於網友表示，為什麼不一開始就認錯真心道歉，被炎上了才承認自己的錯。素質能有多好鬼才會信。吳牧恩回應表示，「請問哪裡沒有一開始就真心認錯，我相信我帶去的同學一開始就是真心誠意的」。