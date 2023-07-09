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逆轉！熱炒店花255元吃嘸白飯刷負評 北科大學生曬與老闆合照：記取教訓

逆轉！熱炒店花255元吃嘸白飯刷負評 北科大學生曬與老闆合照：記取教訓

聯合新聞網／ 綜合報導
北科資財營晚間二度於臉書發文，曬出與熱炒店老闆合照，表示已親自向店家致歉。圖／翻攝自北科資財營粉專
北科資財營晚間二度於臉書發文，曬出與熱炒店老闆合照，表示已親自向店家致歉。圖／翻攝自北科資財營粉專

北市知名熱炒店「大道創意料理快炒」昨（8日）Google評論遭刷1星負評，網友爆料評論為北科大資財營學生所留，掀起廣大網友怒火。今（9日）晚間，北科大資財營為此發表三點聲明，認為所留評價並無誇大其詞，不料仍未為整起炎上事件滅火。

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北科資財營指出，當天共27人用餐，有先詢問店家可否接受，店家說可以，不過並未提及恐有飯量不夠的問題，而用餐1小時內，也未見店家進行補飯的動作。詢問之下，營隊表示，其中僅10位同學吃超過一碗白飯，然而當天總計消費6900元，平均1人消費255元，卻只能吃到1.2碗飯量，相當不合理。

北科資財營證實，確實事後有到店家留下1星負評，也致歉確實有意氣用事的成分，不過並無誇大其詞，所留言論為真實遭遇，用餐者有留言評論之權力，認為並無不妥。聲明一出，網友們仍不買單，持續洗版營隊粉專，「吃飯俠來囉」、「來吃飯飯」、「吃飯部隊集合！」、「真的好會吃飯」。

對此，北科資財營晚間二度於臉書發文，曬出與熱炒店老闆合照。營隊總召Wiwi表示，抱歉造成了大家的困擾，目前已親自前往大道創意料理熱炒致歉，也和老闆解開了誤會，「感謝大家對此事的關心，我們會記取這次深刻的教訓！」。

北科大 營隊

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