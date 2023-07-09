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逾30人去熱炒店「嗑光2桶白飯」酸不補飯 北科大學生狂刷1星負評挨轟

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逾30人去熱炒店「嗑光2桶白飯」酸不補飯 北科大學生狂刷1星負評挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
北科大。北科大／提供
北科大。北科大／提供

台北市知名熱炒店昨（8日）Google評論遭刷1星負評，只見留言客人指控店家「不補飯」，稱整天好心情因此遭毀。對此，業者喊冤，因為晚餐時段突湧入30多名大學生，更無事先訂位，也只好盡量招待，有網友爆料，這群不速之客疑似就是台北科技大學的學生。

事發熱炒店為位於市民大道上的「大道創意料理快炒」，約於22小時前，評論區接連出現客人指控，「說個笑話熱炒店不補飯」、「8點後不補飯不知道是怎麼樣」、「我們失言聯盟老大說要飯沒飯吃...希望之後可以改進」，並給出1星負評，引來店家不滿。

「大道創意料理快炒」熱炒店昨（8日）Google評論遭刷1星負評。圖／翻攝自「大道創意料理快炒」評論
「大道創意料理快炒」熱炒店昨（8日）Google評論遭刷1星負評。圖／翻攝自「大道創意料理快炒」評論

店家留言回覆，當天原本客人不多，單純就是煮一鍋、備一鍋，然而晚餐時段臨時告知約有20人來訪，實際來用餐的學生卻超過30人，2鍋免費的飯全被吃完了，也來不及重新煮飯。店家更控訴，也有告知學生們可點炒麵，他們卻不肯，直呼「因為不想花錢？」

如今查看店家Google評論已掀起網友論戰，不少支持者力挺店家，狂刷整排5星好評，試圖扭轉評價。《中時》報導指出，該組學生為北科大資訊與財金管理系學生，當天舉辦營隊活動後前往店家消費，不過總召趙同學表示，店家公布的訊息與實際經歷有很大出入；而據《ETtoday》報導，營隊副總召田同學則回應，因為只有部分幹部參與聚餐，會進一步瞭解情況，若真有疏失，願向店家致歉。

北科大 大學生

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