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技優生建言 盼增實作課程時數
疫情警戒解除，教育部暌違三年再次薦送技藝競賽金手獎第一、二名學生赴海外研習，分別前往日本、德國體驗實作課程與文化參訪，學生昨則趁著成果發表會，向國內技職教育提出建言，盼增加實作課程時數，讓每個專業領域都能扎實學習。
教育部自一○四學年起，每年薦送各競賽職種金手獎第一名學生到海外專業研習，一○八學年度則擴大加碼至第二名，卻因疫情延宕至今終於成行。
吳同學表示，觀察日本師生比低，高中每班人數不超過廿五人，專校更少，培養學生就業能力是首要目標。建議應增加實作課程時數，讓每個專業能扎實學習；另也要重視生活教育，日本有秩序、穿著、有禮貌以及敬業工作精神，是台灣可學習之處。
教育部主任秘書廖興國則勉勵學生，國外研習回來只是起點，要能再精益求精。
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