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遠東科大拚轉型 將裁員61人

聯合報／ 記者莊曜聰吳淑玲／台南報導
遠東科技大學將資遣61名編制外職員，校方表示以優離方式保障權益。記者莊曜聰／攝影
遠東科技大學將資遣61名編制外職員，校方表示以優離方式保障權益。記者莊曜聰／攝影

創校近55年的遠東科技大學招生人數持續下滑，台南市府證實接獲大量解雇61人通報，員工質疑被財團插手營運。遠東科大教務長黃啟明表示，因應系所轉型進行人事調整，明年度與聯電合作成立半導體學院，也配合企業需求設立「大健康管理學院」相關科系

遠東科大今年度總學生2932人，畢業生1190人，專任教師153人，南市府勞工局表示，遠東科大5月底告知因少子化嚴重影響招生，財務出現虧損，經輔導後校方14日函送大量解雇計畫書，以虧損或業務緊縮原因，分3批於7月31日解雇6人，8月15日解雇53人、8月31日解雇2人，近期前往說明勞工權益、就業輔導等。

有內部員工說，董事席次成員幾乎換一輪，轉型幾乎重整、大部分約聘雇人員都不續聘，且多半是前校長時期引進的人事，才有人懷疑財團插手。

黃啟明解釋，現在教職員工是以上萬名學生規模來編制，轉型時勢必要調整，因此根據勞基法資遣臨時、約聘人員，另還加發2.5個月離職慰助金，優離保障權益，未來學生數將維持在2000到2500人規模。

黃啟明說，轉型方向會對接相關產業，由於鄰近南科園區有地緣關係，確定與聯電產學合作，董事會已加入1席聯電董事，最快明年招收第1屆學生，另外，因應老年化趨勢及照護需求等，預計與相關企業合作，透過提高學生就業率強化招生。

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