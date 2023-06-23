台科大產業永續課程 師生考取溫室氣體查證員國際證照

國立台灣科技大學開設產業永續發展特論課程，傳授學生溫室氣體管理最新趨勢和企業碳管理知識。機械系主任郭俞麟表示，該門課結合機械系特色和技術，解決實際產業上溫室排放和碳盤查的工作，更特別的是，該門課師生從大學部至博士班，學生和教授均考取TUV Nord ISO 14064-1「溫室氣體盤查主任查證員」國際認證證照。

郭俞麟指出，所有上市櫃公司預計在2027年前完成溫室氣體盤查，且須從2023年起於年報中揭露溫室氣體盤查結果，因此永續課程和證照愈來愈多。為鼓勵學生不只是考國內證照，自己也和學生一起考取國際證照，接著將帶領學生實際至企業現場盤查。

郭俞麟說，台科大與校友開南大學教授宮輔辰合作，教導學生了解主任查證員實際的盤查作業與流程，並已受捷盛電子、京銘科技、利翔印刷、宏美彩色印刷公司委任進行後續碳盤查，並培養溫室氣體盤查量化、報告和查證的實戰經驗。

機械所博士班學生陳松郁表示，工廠有不同的機器設備都是碳排的主要來源，才需了解設備運作以及電力和排碳量的問題。機械系學生對機台操作和製程熟悉，可以了解哪部分可能存在碳盤查的問題，也具備材料背景，將機械和材料納入考量，以實現減碳目標。

台科大機械系大四學生黃柏勛則指出，由於家中從事機械器具貿易工作，因此了解歐盟對於進出口貨物的要求，透過課程能了解碳盤查的最新法規知識，以及碳盤查的方向和觀念。

黃柏勛說，曾至印度和其他國家出口貿易的經驗，台灣勢必要與國外公司進行貿易和產品代工，因此有機械相關的專業知識結合碳盤查能力，將可幫助自家公司先進行審查，再請第三方進行確認，並可以多了解不同業界和產業別的現況。