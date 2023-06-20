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公東機械科 11人乙級檢定全過

聯合報／ 記者卜敏正／台東報導
台東公東高工機械科11名學生，全數通過機械加工乙級技術士檢定。記者卜敏正／翻攝
台東公東高工機械科11名學生，全數通過機械加工乙級技術士檢定。記者卜敏正／翻攝

台東私立公東高工因財務問題，日前被教育部列專輔學校，引起各界關心，但校內師生不畏負面訊息，機械科11名學生表現優異，全數通過機械加工乙級技術士檢定；校方表示，無論遇到多少困難，「好成績就能凸顯公東實力」。

公東高工機械科今年有11名學生，報名機械加工乙級技術士檢定，檢定分學、術科考試，近年學科增加複選題、合格率下降，術科需考驗識圖、製作、加工技巧、組裝等技能，難度亦高，學生全數通過檢定，師生開心直言「難得！」

機械科主任潘哲言說，考取乙級證照對於學生升學、就業有相當大幫助，這群孩子從一年級基礎訓練，二年級丙級檢定，再到三年級日夜嚴訓，乙級檢定合格率達百分百，刷新機械科乙級檢定合格率紀錄。

「我把圖都背下來了！」學生李安表示，準備乙級這段路辛苦，下課後練習到晚上，同學們周六也自我要求到校訓練，為了有更多實作，他還將識圖測驗每張圖尺寸、形狀、元件都背下來，感謝老師指導、同學們相互扶持，達成目標。

校長李恭榮表示，目前許多產業缺工，技職教育愈來愈受重視，學生拿到乙級證照，職涯道路更寬廣；校方近期雖收到千餘萬元捐款，但不足支付4千餘萬債務，仍規畫處分教師宿舍用地。

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