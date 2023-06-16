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因醫生1句話拚了！四肢癱瘓孕婦順利產子 20年後帶帥兒登門感恩

技職高中開寵物美容課 畢業前考照、畢業即就業

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
啟英高中與東森寵物合作開設寵物飾品設計、服飾訂製及門市經營等實用課程。記者翁唯真／攝影
啟英高中與東森寵物合作開設寵物飾品設計、服飾訂製及門市經營等實用課程。記者翁唯真／攝影

寵物美容正夯，業界也缺少人才，桃園啟英高中與醒吾科大及東森寵物今簽訂三方共同合作備忘錄，於啟英高中開設寵物美容學程，提供電子商務科和時尚造型科學生選修，並以考取「寵物美容丙級」證照為目標，讓學生在高中就能習得技能，未來迅速與業界接軌。

寵物美容市場極度缺乏專業人才，勞動部也於2018年起辦理「寵物美容丙級」職類檢定，為寵物美容從業人員專業技能嚴格把關。

啟英高中董事長吳慶堂表示，技職教育就是要能跟上時代，更要提供最新設備給學生，打造符合國家級檢定考場標準的寵物美容教室。

啟英高中與東森寵物合作開設寵物飾品設計、服飾訂製及門市經營等實用課程，所有學生都必須學習，今年9月開始，讓2年級學生選修，並培育學生於3年級上學期考取證照。

啟英高中校長彭昭勳說，坊間寵物美容技術的學習，不是寵物店師徒制就是在短期補習班速成，素質、技術都缺乏標準化，消費糾紛或誤傷寵物事件時有所聞，啟英高中率桃園之先，為寵物美容產業專業技術訓練把關。

東森寵物商品部總美容長劉淑蕙表示，學生在高中階段就能學習整套課程，後續也能順利銜接大專校院課程，經過多年學科及術科經驗能迅速投入業界。現在寵物美容師缺工嚴重，因此樂見這樣的合作培訓，會派出優質師資教授學生所有會面臨到的事情及技巧。

啟英、東森寵物和醒吾科大，未來也將為修習「寵物美容學程」的同學打造「有薪業界實習」及「產學合作計畫」。畢業後，經過篩選評比專業技術及格的，有機會進入東森寵物體系有薪實習或就業，也同時能進入醒吾科大就讀相關科系，繼續優化寵物美容產業的知識、技術和經營能力。

啟英高中董事長吳慶堂表示，技職教育就是要能跟上時代，更要提供最新設備給學生，打造符合國家級檢定考場標準的寵物美容教室。記者翁唯真／攝影
啟英高中董事長吳慶堂表示，技職教育就是要能跟上時代，更要提供最新設備給學生，打造符合國家級檢定考場標準的寵物美容教室。記者翁唯真／攝影
桃園啟英高中與醒吾科大及東森寵物今簽訂三方共同合作備忘錄，於啟英高中開設寵物美容學程。記者翁唯真／攝影
桃園啟英高中與醒吾科大及東森寵物今簽訂三方共同合作備忘錄，於啟英高中開設寵物美容學程。記者翁唯真／攝影

寵物美容師 醒吾科大 桃園

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