聽新聞
test
0:00 / 0:00

退場安置悲喜各異 台觀學生有望進慈濟大學

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
位於花蓮的台灣觀光學院停辦後，絕大多數學生安置到同在花蓮的慈濟科大。 本報資料照片
位於花蓮的台灣觀光學院停辦後，絕大多數學生安置到同在花蓮的慈濟科大。 本報資料照片

少子化下，部分私立大專校院退場，受限於學生經濟和安置原則，退場學校學生多只能在同一級學校間流轉，然而相較於被安置的學校也退場，位於花蓮台灣觀光學院停辦後，絕大多數學生安置到同在花蓮的慈濟科大，由於慈濟科大最快今年八月和慈濟大學合併，讓該批學生部分有望成為慈濟大學學生，退場安置可說悲喜各異。

台灣觀光學院一一○年停辦並辦理分發安置，一三一名學生被安置到全台的七所學校，其中逾百名學生被轉至鄰近的慈濟科大。不過由於慈濟財團法人下的慈濟科大、慈濟大學正辦理併校作業，有望最快今年八月、一一二學年完成合併，以「慈濟大學」為校名，順利的話，部分被安置學生有望取得「慈濟大學」的畢業證書。

靜宜大學監察人陳振貴表示，學生因特殊際遇，換讀三所大專校院，是高教史上罕見，對學生而言也是人生的寶貴經驗。

升學輔導專家、大學問平台執行長魏佳卉則觀察，退場安置教育部頂多將學生往上「推」一至二個層級，去到更好的學校能否把握機會，安置後就看學生的造化。

慈濟 台灣觀光學院 花蓮

延伸閱讀

各國大學漲學費因應通膨 專家點台灣高教「凍漲」危機

轉系一窩蜂應三思 沒興趣競逐熱門科系恐淪「牛尾」

慈濟大學併校最後一哩路6月闖關 教育部再提5大意見

窄門不再擁擠 應屆進入公立大學占比破4成

相關新聞

被安置學校恐也倒閉…五年逾千名學生遭安置 私校退場「弱轉弱」

教育部統計，108至112年共計7所大專校院確定停辦並進入分發，延伸逾1200百名學生受安置。但近年數間曾承擔安置的學校...

私校退場安置悲喜各異 台觀學生有望成慈濟大學生

少子化下部分私立大專校院退場，但受限於學生經濟能力和安置原則，退場學校學生多只能在同一級學校間流轉，甚至有學生於學校退場...

私大退場5年安置逾千名學生 陷「弱轉弱」窘境

根據教育部統計，一○八至一一二年間，共計七所大專校院確定停辦並進入分發，逾一千二百名學生受安置，但受到少子化衝擊，財務、...

退場安置悲喜各異 台觀學生有望進慈濟大學

少子化下，部分私立大專校院退場，受限於學生經濟和安置原則，退場學校學生多只能在同一級學校間流轉，然而相較於被安置的學校也...

瑞芳高工「礦」意「食」足 選洗煤場秀演技和廚藝

新北市瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第三階段成果展於今(13)日在菁桐選洗煤場舉辦，主題為「礦」意「食」足—提著野餐盒走入菁桐女路的世界」，由瑞芳高工師生，以及跨校合作各科系師長，攜手帶領瑞工學子們以戲劇表演、飲調點心、文創小物等設計帶出菁桐女路的獨特故事。

台灣首座金融博物館攜北科大 迎泰國第一學府到訪

台灣金融研訓院13日攜手臺北科技大學文化事業發展系「金融文化永續人才培力計畫國際PBL工作營」，邀請泰國第一學府朱拉隆功...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦