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退場安置悲喜各異 台觀學生有望進慈濟大學
少子化下，部分私立大專校院退場，受限於學生經濟和安置原則，退場學校學生多只能在同一級學校間流轉，然而相較於被安置的學校也退場，位於花蓮的台灣觀光學院停辦後，絕大多數學生安置到同在花蓮的慈濟科大，由於慈濟科大最快今年八月和慈濟大學合併，讓該批學生部分有望成為慈濟大學學生，退場安置可說悲喜各異。
台灣觀光學院一一○年停辦並辦理分發安置，一三一名學生被安置到全台的七所學校，其中逾百名學生被轉至鄰近的慈濟科大。不過由於慈濟財團法人下的慈濟科大、慈濟大學正辦理併校作業，有望最快今年八月、一一二學年完成合併，以「慈濟大學」為校名，順利的話，部分被安置學生有望取得「慈濟大學」的畢業證書。
靜宜大學監察人陳振貴表示，學生因特殊際遇，換讀三所大專校院，是高教史上罕見，對學生而言也是人生的寶貴經驗。
升學輔導專家、大學問平台執行長魏佳卉則觀察，退場安置教育部頂多將學生往上「推」一至二個層級，去到更好的學校能否把握機會，安置後就看學生的造化。
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