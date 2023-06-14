私大退場5年安置逾千名學生 陷「弱轉弱」窘境

根據教育部統計，一○八至一一二年間，共計七所大專校院確定停辦並進入分發，逾一千二百名學生受安置，但受到少子化衝擊，財務、辦學欠佳的私校退場數愈來愈多，導致部分退場學校的學生，才剛被安置到新學校，該校近年卻又面臨退場命運，等於學生連讀兩校，最終都停辦，出現畢業證書查無此校的窘境。

對於私校生陷入「弱轉弱」的情況，私校工會發言人尤榮輝建議，受安置學生其實可利用機會「向前轉進」，嘗試到更好的校系，因教育部補助交通等費用，就算轉至離家裡稍遠的學校也比到更後段學校佳。

根據教育部規定，辦理學生分發作業時，除了選定與停辦學校同一或臨近縣市之同級、系（所）群科學校為原則，另為了維護學生就學權益，不得選定專案輔導學校，並以經營穩定者優先。

不過實務運作時，儘管分發當下，被安置的學校非專輔學校，卻出現過幾年仍被列專輔的情況。如一○九年稻江管理學院為例，安置學校卻有今年七月將停辦的台首大，以及明年七月停辦的大同技術學院；一○八學年始分發的南榮科大，安置學校亦包括將退場的環球科大、大同學院和東方設計大學。等於學生好不容易受安置，但安置學校短短幾年間亦退場。

技職司副司長柯今尉說，以稻江為例，當年台首大、大同學院還不是專輔學校，也有提醒學生該校財務狀況，請慎重考慮，但學生評估再一年就能畢業，仍希望安置到該校。另即便學校退場，學生只要順利於該校畢業，仍持有大學學歷。

不過一名退場學校教師指出，退場學校學生的家境多不允許離家就學，學校倒了只能就近選擇，重點是要有大學文憑，證書上是哪間學校沒辦法顧慮這麼多。

環球科大公共事務管理所副教授王憲斌表示，下學期才會討論安置，但部分學生經濟較弱勢，多希望離打工地較近也方便就學，因此仍有學生期望在原校上課。

尤榮輝建議學生，可到教育部大專資訊公開平台了解學校財務，也可搜尋學校近期是否爆發弊端，均可避免踩雷；教育部也應排除已列預警或財務將出問題的學校接受安置學生，並設立申訴專線服務。