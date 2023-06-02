快訊

「局裡看得到你的LINE」 蘇宏達爆料查陳明通案遭威脅

被爆隱匿民進黨性騷案 蔡沐霖發聲明反駁：誤以為辦公室戀情萌芽

環球科大專輔改善待審議 校長沈健華8月退休

中央社／ 雲林縣2日電
環球科技大學校長沈健華表示，今年8月將正式退休，告別杏壇。圖／聯合報系資料照
環球科技大學校長沈健華表示，今年8月將正式退休，告別杏壇。圖／聯合報系資料照

環球科技大學因資金短缺被教育部列為專案輔導，改善期限到5月底。校長沈健華今天表示，董事會會努力到最後一刻，而自己任務結束，今年8月正式退休，告別杏壇。

教育部去年8月展開私校退場審議，去年9月間公告環球科技大學列為專案輔導學校，改善期限於今年5月31日到期，將由6月5日教育部召開的退場審議會，決定是否能解除專輔。

沈健華昨天下午召集校內主管，告知董事會與有意承接的團體仍在商談，但雙方沒有共識，此外也有學生向沈健華表達想要在原地就學的意思。

沈健華今天告訴中央社記者，環球科技大學除了資金缺口新台幣2億3000萬元，另外還有1億多元的貸款，董事會會努力到最後一刻，而他自己會堅守崗位。

沈健華表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，學生參加多項國際比賽贏得好成績，董事會不放棄任何希望，期盼在教育部開退場審議會前資金到位，讓學校永續發展。

沈健華在環球科技大學任教31年，曾擔任過學院院長、技術合作處處長、研發長、教務長等職務，民國108年接校長一職，任期到今年6月25日。

沈健華說，從基層教職員走到現在，他盡心盡力完成每項任務，引導環球邁向國際化，開創新局，但仍不敵少子化衝擊，又面臨無法招外籍生和開設推廣班的困境。

沈健華指出，當學校財務出問題時，他積極對外募款、對內穩定軍心，如今學校停招，他已經提出申請退休，8月正式退休。

沈健華強調，學校會努力到最後一刻，若資金無法到位、學校必須走到退場這一步，希望教育部會尊重全校師生的權益，照顧弱勢學生。

教育部 疫情 大學退場

延伸閱讀

明道大學欠薪教師恐斷炊 教團籲教育部：拿出更好作為

明道大學欠薪4個月教師賣房求生 自救會籲教育部介入

高教學術加給調增15%挨轟差別待遇 教育部曝原因

專輔學校退場5日定生死 環球科大努力「創造」第2奇蹟

相關新聞

世界大學影響力排名出爐！「這校」連5年進榜 奪台灣私立科大第一

英國泰晤士高等教育(THE)公布2023世界大學影響力排名，共計112國、1591校進榜，全台僅47校上榜，朝陽科技大學...

環球科大專輔改善待審議 校長沈健華8月退休

環球科技大學因資金短缺被教育部列為專案輔導，改善期限到5月底。校長沈健華今天表示，董事會會努力到最後一刻，而自己任務結束...

四技二專甄選入學 3.8萬餘人通過第一階段

四技二專甄選入學第一階段篩選結果今天公告，共有3.8萬餘人通過，通過率88%。考生後續須上傳備審資料到各校系，參加6月底...

高捷攜手中山工商 簽備忘錄合作培育人才

高雄捷運維修所需大量技術人才，高雄捷運公司找上技術人才搖籃的私立中山工商，簽署人才培育備忘錄，今天由高捷公司亞洲總經理王...

樹德家商赴美表演 陳其邁授旗

高雄樹德家商第29度獲邀參加美國波特蘭市玫瑰花節大遊行、龍舟比賽及傳統民俗才藝表演，市長陳其邁昨到校授旗，他要學生放輕鬆...

臺北市鏈結產學合作 打造卓越技職教育

木柵高工以「人文與科技兼修、理論與實際並重、升學與就業兼顧」為教學方針，開辦跨域多元課程，啟發學生創新發明的潛能，申請通過34項專利證書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦