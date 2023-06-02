環球科大專輔改善待審議 校長沈健華8月退休

環球科技大學因資金短缺被教育部列為專案輔導，改善期限到5月底。校長沈健華今天表示，董事會會努力到最後一刻，而自己任務結束，今年8月正式退休，告別杏壇。

教育部去年8月展開私校退場審議，去年9月間公告環球科技大學列為專案輔導學校，改善期限於今年5月31日到期，將由6月5日教育部召開的退場審議會，決定是否能解除專輔。

沈健華昨天下午召集校內主管，告知董事會與有意承接的團體仍在商談，但雙方沒有共識，此外也有學生向沈健華表達想要在原地就學的意思。

沈健華今天告訴中央社記者，環球科技大學除了資金缺口新台幣2億3000萬元，另外還有1億多元的貸款，董事會會努力到最後一刻，而他自己會堅守崗位。

沈健華表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，學生參加多項國際比賽贏得好成績，董事會不放棄任何希望，期盼在教育部開退場審議會前資金到位，讓學校永續發展。

沈健華在環球科技大學任教31年，曾擔任過學院院長、技術合作處處長、研發長、教務長等職務，民國108年接校長一職，任期到今年6月25日。

沈健華說，從基層教職員走到現在，他盡心盡力完成每項任務，引導環球邁向國際化，開創新局，但仍不敵少子化衝擊，又面臨無法招外籍生和開設推廣班的困境。

沈健華指出，當學校財務出問題時，他積極對外募款、對內穩定軍心，如今學校停招，他已經提出申請退休，8月正式退休。

沈健華強調，學校會努力到最後一刻，若資金無法到位、學校必須走到退場這一步，希望教育部會尊重全校師生的權益，照顧弱勢學生。