樹德家商赴美表演 陳其邁授旗

高雄樹德家商第29度獲邀參加美國波特蘭市玫瑰花節大遊行、龍舟比賽及傳統民俗才藝表演，市長陳其邁昨到校授旗，他要學生放輕鬆，別在意輸贏；另2023年夏季世界特殊奧運會中華台北特奧代表隊6月將赴德國柏林參賽，高雄中山工商有10名特奧小英雄搭配5名非身心障礙的融合夥伴出征。

美國波特蘭市預訂6月7日至13日舉行玫瑰花節大遊行、龍舟比賽及傳統民俗才藝表演，樹德家商再度獲邀，由議長康裕成及學校董事長朱元祥帶隊。

波特蘭玫瑰花車大遊行號稱全美第2大，樹德家商今年運用羽扇、陣旗、服飾及家將繪面藝術呈現創新的家將民俗風；多次在波特蘭龍舟賽奪冠的樹德家商龍舟隊也期待再創佳績。

2023年夏季世界特殊奧運會6月15日至27日在德國柏林登場，中華台北特奧代表隊將有66名運動員及融合夥伴前往，其中高雄中山工商有10名特奧小英雄，搭配5名融合夥伴出征。

中山工商校長林昭億說，中山工商此次是獲選國手最多的學校，將參加女子7人制融合足球、男子5人制融合足球、田徑、競速輪滑及羽球等賽程，他已叮囑隨隊教練鞠欣馨、葉虹伶提供選手們最佳照護。參加100、200和400公尺接力賽的呂佳芯出身運動世家，阿嬤和3名舅舅都是運動健將，她苦練到皮膚都曬成古銅色，希望能為國爭光。