新北瑞芳高工技藝頂尖 金手獎成果豐碩

新北市瑞芳高工111學年度技藝競賽表現不俗，其中電腦修護學生温冠華、建築製圖職類學生許至欣，獲全國第一名金手獎殊榮。而温冠華也靠繁星計畫，錄取國立台灣科技大學資訊工程系，成為校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。

學生兼顧技藝與課業

瑞芳高工民國23年創校，長期耕耘技職教育，學生也在111學年度技藝競賽表現不俗，囊括5金手8優勝。比如温冠華紮根自己專業技術，獲全國第一名金手獎，同時兼顧其他課業成績，在升學繁星計畫中，錄取台科大資訊工程系，是全國電機電子群榜首，也是校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。

温冠華說，當初就近入學，選擇有興趣的科系就讀，在學校細心栽培下，3年來在學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，都有豐厚成果。

瑞芳高工温冠華（右）是校史首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。圖／瑞芳高工提供

培育未來所需人才

而近年台灣地層下陷、地下管路氣爆問題逐漸被重視，瑞芳高工也透過新北市頂尖群科計畫的挹注，成立「Discover X土地資源中心」，運用無人載具測深船、透地雷達等新興科技儀器教學，首創陸、海、空全方位測繪課程，培養未來台灣所需人才。

瑞芳高工「Discover X土地資源中心」啟動儀式。圖／瑞芳高工提供

此外，學校也藉由「三創山坊生活學園加速器計畫」，透過餐飲服務科的特色餐點為主軸，結合電腦機械製圖科、室內空間設計科、資訊應用學程及機械科不同專業結合創新，創造一系列文創作品。

瑞芳高工慢萌坊在成果展發表的餐飲與周邊文創產品。圖／瑞芳高工提供

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