快訊

瓦格納集團領袖轟俄軍高層「小丑」 將撤離巴赫姆特休兵一個月

NVIDIA以前不叫輝達或英偉達！內行人：早期是翻「這4字」

北韓發射新型運載火箭 專家分析：採洲際彈道飛彈引擎

台科大學習歷程準備秘訣大公開 過來人指這二點很重要

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技職龍頭台科大邀集校內教師、大一生提點未來大學新鮮人，建議可將實作貢獻納入學習歷程檔案中，亦可提出反思說明過程中的收穫。記者陳正興／攝影
技職龍頭台科大邀集校內教師、大一生提點未來大學新鮮人，建議可將實作貢獻納入學習歷程檔案中，亦可提出反思說明過程中的收穫。記者陳正興／攝影

四技二專甄選入學6月2日將公布第一階段篩選結果，6月8日起開放學生上傳第二階段學習歷程檔案。技職龍頭國立台灣科技大學邀集校內教師、大一學生提點未來大學新鮮人，建議可將實作貢獻納入學習歷程檔案中，亦可提出反思說明過程中的收穫。

台科大教務長陳素芬表示，甄選入學是最多學生選擇的多元管道，透過學習歷程檔案，希望各科大能展現特色找到適性發展的學生，學生們也可以藉此展現個人能力特質、強調就讀動機，增加進入理想科系的機會。

台科大電機系郭政謙主任說，學生平常可認真紀錄高中職時期的實際學習狀況，找到學習過程中值得分享的內容，並描述過程中的收穫，以及不同事情帶來不同的成長。

郭政謙強調，「反思」很重要，也是教授最容易分辨的學生的要點，可清楚看出每位學生的差異。因此，學習歷程內容多寡不是重點，如果列舉的事蹟、課程參與，卻沒有告訴教授該事件的感想與心得，就不會突出。

台科大企管系大一學生謝怡琳則提到，學習歷程檔案要切合科系重點，像商管科系即可放入會計、國貿等相關證照；甄選企管系則特別強調擔任幹部的領導特質，也會多呈現專題和實作的成果，並具體說明自己的貢獻。

電機系大一學生周世安建議，學習歷程檔案越早準備越好，平常隨手紀錄，並把每一個實習作業、專題紀錄和拍照，並寫下學習心得。勉勵學弟妹們隨時記錄、養成好習慣，高三準備學習歷程時會輕鬆很多。

周世安說，準備學習歷程時，可先審視高職三年學了哪些課程，接著與想要甄選的科系課程地圖作對照，找出高職、大學兩邊都相關的課程，並從中挑選最好的表現。此外，再將就讀科系的動機加以說明，並強調科系重要的能力特質，自己當年就特別強調自己數理與邏輯能力，並佐以競賽與證照證明。

科系 台科大

延伸閱讀

台科大分享學習歷程準備關鍵 甄試考生搶先看

開特例！台科大整併華夏 為何火速通過？

公私併首例！教育部通過台科大、華夏科大整併案

「付不出交通費」棄頂尖高中 少年清苦遇父罹癌去世...3年後錄取台科大

相關新聞

台科大學習歷程準備秘訣大公開 過來人指這二點很重要

四技二專甄選入學6月2日將公布第一階段篩選結果，6月8日起開放學生上傳第二階段學習歷程檔案。技職龍頭國立台灣科技大學邀集...

陳其邁畢業典禮致詞自曝落選經歷 躲了3天不敢見人

畢業季到來，高雄市長陳其邁今早參加樹德家商畢業典禮，以自身經歷為例，勉勵畢業學子不要怕失敗，他說，人生沒有每天在過年，他...

新北高工 擁抱生命的技職學府

位在新北市土城區的新北高工，秉持擁抱生命的技職學府願景，數十年來以精緻、卓越、適性和全人教育理念培養學生...

年底前再多捐1億 台鋼共3.8億助高苑科大

高苑科技大學去年遭教育部列為專案輔導學校，台灣鋼鐵集團出手捐資2.8億元，讓行政部門著手發放積欠薪資。代理校長張宏宇今日...

城市科大產學一條龍 讓學生就學、就業無縫接軌

臺北城市科技大學與新北市淡水商工、水灣企業股份公司簽訂聯盟合作協議，以在地企業建置兼顧學生在地就學，聯手打造大學四年企業學雜費獎助公費生，透過三方3+4攜手產學一條龍策略，讓學生能在地就學就業無縫接軌。

北科大AI雙聯碩士班爭議 教育部令113學年停招

台北科技大學AI雙聯碩士班傳出有學生未完成北科大畢業門檻，卻取得國外大學的畢業證書。教育部今天表示，已停止北科大相關2個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦