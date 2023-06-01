台科大學習歷程準備秘訣大公開 過來人指這二點很重要

四技二專甄選入學6月2日將公布第一階段篩選結果，6月8日起開放學生上傳第二階段學習歷程檔案。技職龍頭國立台灣科技大學邀集校內教師、大一學生提點未來大學新鮮人，建議可將實作貢獻納入學習歷程檔案中，亦可提出反思說明過程中的收穫。

台科大教務長陳素芬表示，甄選入學是最多學生選擇的多元管道，透過學習歷程檔案，希望各科大能展現特色找到適性發展的學生，學生們也可以藉此展現個人能力特質、強調就讀動機，增加進入理想科系的機會。

台科大電機系郭政謙主任說，學生平常可認真紀錄高中職時期的實際學習狀況，找到學習過程中值得分享的內容，並描述過程中的收穫，以及不同事情帶來不同的成長。

郭政謙強調，「反思」很重要，也是教授最容易分辨的學生的要點，可清楚看出每位學生的差異。因此，學習歷程內容多寡不是重點，如果列舉的事蹟、課程參與，卻沒有告訴教授該事件的感想與心得，就不會突出。

台科大企管系大一學生謝怡琳則提到，學習歷程檔案要切合科系重點，像商管科系即可放入會計、國貿等相關證照；甄選企管系則特別強調擔任幹部的領導特質，也會多呈現專題和實作的成果，並具體說明自己的貢獻。

電機系大一學生周世安建議，學習歷程檔案越早準備越好，平常隨手紀錄，並把每一個實習作業、專題紀錄和拍照，並寫下學習心得。勉勵學弟妹們隨時記錄、養成好習慣，高三準備學習歷程時會輕鬆很多。

周世安說，準備學習歷程時，可先審視高職三年學了哪些課程，接著與想要甄選的科系課程地圖作對照，找出高職、大學兩邊都相關的課程，並從中挑選最好的表現。此外，再將就讀科系的動機加以說明，並強調科系重要的能力特質，自己當年就特別強調自己數理與邏輯能力，並佐以競賽與證照證明。