新北高工 擁抱生命的技職學府

位在新北市土城區的新北高工，秉持擁抱生命的技職學府願景，數十年來以精緻、卓越、適性和全人教育理念培養學生，無論國內外技藝、技能競賽、技能檢定與專題實作等，屢屢獲得豐厚佳績，讓學生成為具生命力、適應力、專業力和增能力的優質技術人才。

全國唯一 資訊國手培育中心

新北市立新北高工創立於1979年，學校群科完整且學制多元。工業類設有機械群的機械科、製圖科、模具科及鑄造科；電機與電子群的電機科與資訊科；以及動力機械群的汽車科。商業類則設有商業管理群的資料處理科和外語群應用英語科。同時設有進修部、服務群科和體育班，提供同學多元適性發展需求，以培育具有國際視野和敬業樂群的優質技術人才。

新北高工成立新北市也是全國唯一「新北資訊國手培育中心」，教育局挹注經費和設備等資源，以培育無數的青年組和青少年組技能競賽金牌選手，代表國家參加國際技能競賽，榮獲無數的獎牌。

新北高工體育選手參加2023全中運與校長合照。圖／新北高工提供

學校培育頂尖人才，連續3屆培養出國際技能競賽國手與榮獲教育部技職之光之殊榮。各項佳績顯現新北高工師生專業技術的精湛與技能學習的成效，也因此被譽為技能競賽常勝軍、國際技能競賽國手的搖籃。

新北高工校友姚婉茹獲教育部第17屆技職之光技職傑出獎。圖／新北高工提供

鼓勵跨科合作 推動產學合作

新北高工機械群學生除擁有專業機械相關知識與能力外，近年來鼓勵學生跨科合作，參加相關的創意製作競賽屢屢獲獎。多年來積極推動產學合作，透過各種多元活動引進業界資源。學校為改善黑髒實習場域，提出「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」申請，在眾多學校中脫穎而出，成為全國首間入選和成功改造的工科技術型高中，重新打造後的環境宛如工業美術館。

新北高工改造校內實習工場，予人專業的視覺感受。圖／新北高工提供

新北高工表示，隨著科技發展和產業變遷，技術型高中不僅是動手實作能力的培養，更應經由大腦思考後，再用雙手去執行和實現。除了技能的培育外，多元的體育競賽及學生社團活動也提供同學發光發熱的舞台，以邁向適性發展的全人教育。

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