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新北高工 擁抱生命的技職學府

聯合新聞網／ 新北訊
新北高工儀隊參加國防部第五屆全國高級中等學校儀隊競賽震撼力十足。圖／新北高工提供
新北高工儀隊參加國防部第五屆全國高級中等學校儀隊競賽震撼力十足。圖／新北高工提供

位在新北市土城區的新北高工，秉持擁抱生命的技職學府願景，數十年來以精緻、卓越、適性和全人教育理念培養學生，無論國內外技藝、技能競賽、技能檢定與專題實作等，屢屢獲得豐厚佳績，讓學生成為具生命力、適應力、專業力和增能力的優質技術人才。

全國唯一 資訊國手培育中心

新北市立新北高工創立於1979年，學校群科完整且學制多元。工業類設有機械群的機械科、製圖科、模具科及鑄造科；電機與電子群的電機科與資訊科；以及動力機械群的汽車科。商業類則設有商業管理群的資料處理科和外語群應用英語科。同時設有進修部、服務群科和體育班，提供同學多元適性發展需求，以培育具有國際視野和敬業樂群的優質技術人才。

新北高工成立新北市也是全國唯一「新北資訊國手培育中心」，教育局挹注經費和設備等資源，以培育無數的青年組和青少年組技能競賽金牌選手，代表國家參加國際技能競賽，榮獲無數的獎牌。

新北高工體育選手參加2023全中運與校長合照。圖／新北高工提供
新北高工體育選手參加2023全中運與校長合照。圖／新北高工提供

學校培育頂尖人才，連續3屆培養出國際技能競賽國手與榮獲教育部技職之光之殊榮。各項佳績顯現新北高工師生專業技術的精湛與技能學習的成效，也因此被譽為技能競賽常勝軍、國際技能競賽國手的搖籃。

新北高工校友姚婉茹獲教育部第17屆技職之光技職傑出獎。圖／新北高工提供
新北高工校友姚婉茹獲教育部第17屆技職之光技職傑出獎。圖／新北高工提供

鼓勵跨科合作 推動產學合作

新北高工機械群學生除擁有專業機械相關知識與能力外，近年來鼓勵學生跨科合作，參加相關的創意製作競賽屢屢獲獎。多年來積極推動產學合作，透過各種多元活動引進業界資源。學校為改善黑髒實習場域，提出「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」申請，在眾多學校中脫穎而出，成為全國首間入選和成功改造的工科技術型高中，重新打造後的環境宛如工業美術館。

新北高工改造校內實習工場，予人專業的視覺感受。圖／新北高工提供
新北高工改造校內實習工場，予人專業的視覺感受。圖／新北高工提供

新北高工表示，隨著科技發展和產業變遷，技術型高中不僅是動手實作能力的培養，更應經由大腦思考後，再用雙手去執行和實現。除了技能的培育外，多元的體育競賽及學生社團活動也提供同學發光發熱的舞台，以邁向適性發展的全人教育。

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