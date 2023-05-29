開特例！台科大整併華夏 為何火速通過？

5月中，台科大整併私校華夏科大，成為教育界熱議話題。原來這做法算是開特例，同時教育部積極拍板定案的態度也引發外界好奇。真相如何？台科大校長顏家鈺親上火線解答。

5月19日，教育界一件稀奇的大事拍板定案。國立的台灣科技大學，居然整併了私立的華夏科技大學，並由教育部拍板通過定案。華夏科大火速在19日當天宣布112學年起停招，115學年起停辦。究竟，這起「公私」整併是怎麼發生？為什麼又能迅速通過？由台科大校長顏家鈺來解答。

為什麼會有這起整併？台科校地需求 教育部積極協助

台科作為台灣技職龍頭，長年飽受校地太小、發展受限所苦。早期諸多校長便早已向教育部反應，卻因雙北地區尋覓土地困難。直到華夏科大因著董事會全是公益董事，考量校方教師跟學生權益，有對外透露尋求整併的意願。

對台科來說，華夏科大的地理位置與校地自然極具吸引力，顏家鈺說，「對我們校內教師而言，也很好說服他們那是很好的校地。」

但台科積極，背後還有兩道關卡需要突破：

1. 公益董事背後都是教育部，所以教育部一定要同意才有辦法整併。

2. 過程教育部要指導，不然很容易遭到外界指點。

顏家鈺說，本來想著自己是國立，將華夏科大整併之後都是國立，事情便容易許多。

台科大校長顏家鈺。遠見記者黃菁慧／攝影

但私校教師工會就說，這些教師的職缺必須要公開開缺，如果真是這樣有可能完全聘用華夏的師資嗎？

「如果不是教育部的正式公文，提到這起整併不必公開開缺，台科也無法整合華夏的師資。」

還有包括華夏科大與台科的整併，應該是要先結束華夏科大的營運、清算後，才能再將校地捐贈給台科大。

「這過程該怎麼清算，也要教育部指導，老師該如何安置好，都需要教育部官派的華夏科大董事會同意。」

以最優渥的人事條件來說，是華夏科大提供所有教師完整的優退方案，「倘若教師要退休，就可以選擇退休、離職拿到完整的福利。之後，再多給一個選項，就是要不要到台科大當教師？」

那究竟為何教育部要居中積極協助？

「教育部一直都注意到台科大校地很缺，再加上少子化，很多科大都漸漸收不到學生。如果有先例開出來，對教育部來講，那其他的國立科大要併入私立科大就有例子可循。因此，這個例子是教育部積極促使成功的一個重要理由。」

公私整併超特殊！未來很可能僅有此一案例 但有正向作用

未來還會有類似台科整併華夏科大的例子嗎？顏家鈺坦言，「機率不高，因為是特例。」

他反問，有多少學校的校地小到覺得自己的發展受限，但其實能力遠超過他的校地大小？有多少私立科大沒有董事會的利益包袱，能夠很公正為了老師的福祉或老師權益思考？

上述這兩種極端狀況要碰在一起，其實放眼國內並不常見。

再加上，整併的過程中，台科與華夏科大並沒有碰到許多其他學校合併，光是為了一個校名就吵翻天的例子，「尊重華夏科大的歷史，我們還是會稱為華夏校區。」

但這樣是否代表未來看不到公私併？其實也不是。

就顏家鈺所得知，在台科整併華夏的例子通過後，其實就有些私立科大主動找上國立科大去談。雖然很難直接照台科的案例執行，「但終究有一例通過在那，可以當做參考，其他私校也比較不會害怕。」

圖為華夏科大外觀。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

整併後的展望：考慮台科大某一年級拉去新校區上課

對於即將取得的華夏科大校地，台科短期內首先考量將產業創新學院全部搬過去。另外，對於既有的校舍，台科打算先進行部分整修，便直接使用。

「現在還在考量，有在假設是不是未來某一個年級全部的課程都拉過去上？還沒有定案。」

顏家鈺特別強調，這次整併華夏科大，重點是在附近上課的學生人數不會減少。

「我們希望對附近的社區也可以有交代，因此未來在那裡上課的學生人數不會變少，不要說整併完，那裡就都沒有學生。」

另一點顏家鈺馬上看到可以著墨，就是附近的土城工業區。台科向來跟各個產業都走的很近，未來也希望可以跟附近的土城工業區建立起良好的關係。

期待未來，台科與華夏科大的整併順利走完後，對台科的發展可以更上一層樓，作為台灣技職龍頭，台科可以不再因校地而受限。

（本文出自2023.05.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）