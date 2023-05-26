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苗縣賢德工商停招 下月畢典後熄燈

聯合報／ 記者吳傑沐許維寧／連線報導
苗栗縣私立賢德工商4月獲教育部同意停招，創校52年後確定走入歷史。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣私立賢德工商4月獲教育部同意停招，創校52年後確定走入歷史。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣私立賢德工商經教育部多次召開退審會，自去年9月間列為專案輔導學校後，學生及家長信任度下滑；校方董事會也考量年年辦學虧損，今年3月提出停招，上月底獲教育部同意，近日校方著手規畫輔導學生轉學事宜，6月2日舉辦畢業典禮後正式「熄燈」。

位在通霄鎮的賢德工商，學生多是來自在地海線國中生為主，但因少子化嚴重，學生數驟減。據通霄戶政事務所統計，今年初自4月底為止，出生新生兒28人，但死亡除戶有180人，人口變化不僅「生不如死」，人口老化也很嚴重，技職學校辦學日趨艱困已成事實。

賢德工商校長李培中表示，1971年創校至今，目前學校僅剩開辦汽修及餐飲科，每年級各兩班，今年三年級15名學生順利畢業後，有四個班級共40多名學生需要辦理轉學。

經校方初步規畫，一、二年級的汽修科學生之後轉介到竹南中興工商及大甲致用工商，餐飲科學生則轉至龍德家商。

李培中表示，董事會為了止損，在確定要「熄燈」後，今年初申請停辦，但期程較長，隨後於3月時申請停招，上月底已獲得教育部同意，6月2日將舉辦畢業典禮，15名學生也成為最後一屆畢業生。

教育部 畢業典禮 老化

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