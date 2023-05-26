世界廚藝賽 聖母專校師生奪8金

聖母專校餐旅科師生繼5月初參加「中華奧林匹克盃美業交流競技暨美饌藝術美學競賽」獲2金7銀6銅殊榮後，最近又在馬來西亞世界廚藝大賽中，由餐旅管理科老師林德勝帶領學生羅子恩在克難的參賽環境下，勇奪8面金牌，表現亮眼。

5月18日至21日在馬來西亞雅柔佛巴魯柔佛國際會館中心舉辦的世界廚藝大賽，吸引15個國家、近1500名選手參賽。林德勝帶領四年級學生羅子恩參賽，林德勝老師在主菜展示盤、現代中式主菜牛肉、素食及特別炒飯項目榮獲4金，學生羅子恩在主菜展示、開胃前菜展示盤、中式創意拼盤及素食項目也奪得4金。

校方表示，比賽因場地問題，必須在下榻房間製作參賽作品，十分克難，且食材存放空間不足，許多食材腐敗，當地採買不方便，食材跟台灣有許多差異，所幸經過日夜奔波與製作，終於交出參賽作品。

林德勝表示，為精進廚藝，並且給學生良好的示範，賽前夜以繼日練習，除了白天上課外，只能利用課餘或假日時間準備，幸好獲得好成績，總算不負這些日子的辛勤苦練。

第一次出國參賽的羅子恩說，有幸代表餐旅科到海外參賽並獲得4面金牌，感謝學校及科上的支持，除了學校補助參賽經費外，林德勝老師指導更功不可沒，例如食材的挑選、色彩的搭配及擺盤方式等都給了他建議，很高興能與世界眾多好手切磋，難得的國際賽事經驗。