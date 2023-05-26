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朝陽科大 成立蒙古校友會

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科技大學蒙古校友會成立。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學蒙古校友會成立。圖／朝陽科技大學提供

為擴大海外校友凝聚力，朝陽科技大學前天成立蒙古校友會，推舉資訊管理系應屆畢業生杜雅君出任首屆會長。校長鄭道明授旗時，期勉蒙古校友會能傳承朝陽精神，繼往開來。杜雅君特別準備傳統服飾回贈鄭道明，感謝母校栽培。

杜雅君說，校友會副會長及秘書長分別是應用英語系達麗及資管系蒙米安，未來希望能串聯更多蒙古校友，成為朝陽力量在海外的延伸；大家都希望畢業之後能盡一己之力，回饋母校。

鄭道明說，朝陽的辦學願景就是成為一所世界級大學，不但積極招收來自世界5大洲近千名境外生，海內外校友人數更達8萬名。蒙古幅員遼闊，土地為台灣的50倍大，朝陽科大已陸續與蒙古中央省、中戈壁省等9個省簽訂學術合作協議。

目前學校42位蒙古學生中，企業管理系台灣產業策略發展博士班的辛采彩去年榮獲全球領袖留學台灣獎學金，表現傑出。

校友服務暨職涯發展處長許世宗說，包括蒙古校友會在內，目前朝陽科大已成立馬來西亞、香港、越南、韓國、澳門、印尼等7個海外校友會，今年7月將再成立印度及日本校友會，明年3月的30周年校慶，還將成立「世界校友總會」。

校友總會理事長王志盟說，朝陽科大今年將有第一屆的蒙古畢業生，期盼透過校友會的成立，促成台灣與蒙古雙邊學術、經貿及文化等多元發展，並團結海外校友的力量，與母校攜手共進。

蒙古 馬來西亞 願景

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