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台南前副市長戴謙任董事 崑山科大：注入技職產界資源

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科管理局首任局長戴謙擔任崑山科大董事，為技職教育注入產界資源。圖／校方提供
南科管理局首任局長戴謙擔任崑山科大董事，為技職教育注入產界資源。圖／校方提供

崑山科大今天公告：禮聘南科管理局首任局長、中油前董事長、台南前副市長戴謙擔任崑大第17屆董事會董事。校方表示，戴謙「官學研三棲均表現出色，積極鏈結各界資源、對技職教育有極大貢獻，與崑大辦學理念一致，期能透過戴謙的高度及經驗，增強崑大在促成高等教育及產學合作的實質內容」。

崑大表示，戴謙曾獲選十大傑出青年，曾任台南市副市長、南科管理局首任局長、國科會副主委、農林廳副廳長及成大生科所長等重要職務，更獲得法國農業部頒贈法國榮譽團勳章、國科會2次傑出研究獎及3次優等獎，科技管理學會院士。戴謙與產官學研界的關係相當密切，行政歷練豐富，更與南科廠商相當熟識，加入崑大團隊，「無疑是錦上添花，為技職教育挹注更多產業界資源」。

戴謙發起籌設「社團法人亞太ESG行動聯盟」，擔任理事長。校方表示，戴謙引薦與台灣Panasonic集團合作推動智慧節能整合研究及創意應用，與崑大校長李天祥、公信電子宣明智董事長、雍御企業建置「電動車產業技術研發暨人才培育中心」，培育電動車技術研發人才，與國內外產業建立「求才、育才、選才及用才的一條龍務實培育學生機制」。

崑山科大表示，擁有鄰近南科及台南科工區地理優勢，產業資源連結豐富，與超過2700家廠商建立產學夥伴關係，以業界思維接軌企業整合資源，具體培育學生擁有實作能力。教育部推動「高等教育深耕計畫」，崑大辦學績優，連5度獲全國私立科大補助最高經費，為學生帶來豐沛的學習資源。產學合作自民國96年起連續9度蟬聯中國工程師學會產學績優單位，全國公私立科技大學共同評選，僅6所校通過遴選，崑大獲此榮譽，更為私立科大第一。

戴謙(中)與崑大董事長曾韋龍（左）出席崑大校慶搭乘師生改造的古董車進場。圖／校方提供
戴謙(中)與崑大董事長曾韋龍（左）出席崑大校慶搭乘師生改造的古董車進場。圖／校方提供
戴謙(左)見證公信電子董事長宣明智(右起)、雍御企業董事長黃銘哲、校長李天祥簽約合作。圖／校方提供
戴謙(左)見證公信電子董事長宣明智(右起)、雍御企業董事長黃銘哲、校長李天祥簽約合作。圖／校方提供

南科 台南 崑山科大

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