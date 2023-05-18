台電設備故障跳電停電 弘光科大緊急公告上課應變方式

弘光科技大學昨天發現台電高壓電變電箱有異常聲音，通知台電檢修，今天早上台電設備突然跳電，全校停電，校門口的交通號誌也停擺，學校緊急公知通知，今天日間部課程若無法授課時，由老師視情況彈性安排後續上課方式與進度。晚上進修部課程不到校上課。

弘光科大表示，昨天中午學校發現台電公司高壓電變電箱有異常聲音，通知台電公司檢修，台電告知要備料及備工，預計19日周五維修。

學校因此公告19日停班、遠距教學，未料，今天早上10點，台電設備故障跳電停電。學校啟動應變措施，說明因台電高壓電設備故障，學校停電，今天日間部課程若無法授課時，可由老師視情況彈性安排後續上課方式與進度。晚上進修部課程，不到校上課，請任課老師以遠距教學上課(Microsoft Teams)為原則。如有特殊情形，老師可視情況彈性安排後續上課方式與進度。

台電表示，今天上午9點57分發生高壓電地下4路開關故障，停電範圍為台灣大道六段一帶。第一時間有482戶停電，上午10點19分已有481戶復電。目前只有弘光科大1戶停電，預計今天中午1點修復。

台電表示，今(18)日上午9時57分，因高壓線路開關不良，造成台中市沙鹿區臺灣大道六段等一帶共690戶停電。台電獲報後立即派員至現場查修，先行於一分鐘內，9時58分轉供復電689戶，逾九成九，剩餘弘光科大1戶於12時48分復電。