在職進修考取甲級證照 花蓮原民青年獲獎勵金

花蓮吉安鄉26歲排灣族青年陳廷嘉，學生時期就考取丙、乙級證照，任職飛機零件製造業仍繼續進修精進技術，考取氬氣鎢極電銲－碳鋼甲級技術士證照，獲原民會獎勵金新台幣6萬元。

陳廷嘉來自吉安鄉勝安村，高中就讀飛機修護科就曾代表學校參加技藝競賽，大學就讀航空機械系，於全國技能競賽北區第三名，同時考取飛機修護技術士乙級證照。

陳廷嘉說，不善於閱讀，但對實作很有興趣，也樂於嘗試跟挑戰，考取證照可提升技能及增加信心，讓他有動力繼續向上挑戰。

陳廷嘉目前在台中飛機零件工廠工作，原本因焊接工作需要2名人力，於是報名氬氣鎢極電銲在職專班，利用週休時間上課，經過4個月課程，考取氬氣鎢極電銲－碳鋼乙級技術士證照。

之後因公司接到大訂單，需要多名銲接技術人員，陳廷嘉決定報考甲級證照考試，經過半年時間準備，去年底如願考取氬氣鎢極電銲-碳鋼甲級技術士證照。陳廷嘉也升職成為產線負責人，指導新進員工焊接製程。

原住民族委員會鼓勵原民提升自我職能，取得專業證照，去年修正「原住民取得技術士證照獎勵辦法」，今年起調高獎勵金額，甲級維持6萬元、乙級從1萬元提高到1萬3000元、丙級5000元提升到6000元。

花蓮縣府原住民行政處指出，往年花蓮申請甲級證照獎勵金不到5人，111年申請技術士獎勵共733人，包括甲級4人、乙級89人、丙級640人，符合資格原民可於技術士生效日起1年內持相關文件到戶籍所在地鄉鎮市公所或至縣府原民處申請。