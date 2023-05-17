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技專校院實務專題賽 朝陽獲大獎

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科大學生參加全國技專校院學生專題競賽，勇奪家政餐旅食品群第1名，與教育部技職司司長楊玉惠（前排右二）合影。圖／朝陽科大提供
朝陽科大學生參加全國技專校院學生專題競賽，勇奪家政餐旅食品群第1名，與教育部技職司司長楊玉惠（前排右二）合影。圖／朝陽科大提供

朝陽科技大學學生參加教育部「全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」，休閒事業管理系學生勇奪家政餐旅食品群第1名及佳作，視覺傳達設計系學生也獲得動漫互動多媒體群第3名，成果受矚目。

獲第1名的「銀養樂活－溯源黑米榖物商品創新研發」，選用朝陽農產加工驗證中心檢驗合格的溯源黑米，開發出8項黑米穀物創意產品，導入新的營運模式，以低碳水化合物為訴求，達成SDGs消除飢餓、健康福祉和永續發展目標。

指導老師陶冠全說，未來將設立中央廚房及展示店，透過社群媒體，並與農企業合作推廣，走向「創意、零添加、銀養友善食品」目標。

獲佳作的「建立以感測器評估器械型健身動作正確性之標準化系統」，結合SPOZ運動健康養成系統，將感測器安裝在固定式健身器材進行訓練，健身者只要連接上APP，沒有教練也可以透過數據分析，修正錯誤的健身動作，增加實用性及便利性。

指導老師毛祚彥說，這項成果可運用在以「智慧管理」與「永續發展」為基礎的運動場域，結合大專校院首創的「朝陽智慧AI無人健身房」，成為時下熱門的選擇。

視覺傳達設計系學生以全3D動畫短片「Padre（父親）」，獲動漫互動多媒體群第3名，作品以水都威尼斯為背景，描述父子親情，呈現出義式華麗的渲染風格。

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