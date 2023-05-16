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「付不出交通費」棄頂尖高中 少年清苦遇父罹癌去世...3年後錄取台科大

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇澳海事航運管理科廖天佑繁星錄取台灣科技大學工業管理系，他希望未來進入企業界回饋社會。記者陳敬丰／攝影
蘇澳海事航運管理科廖天佑繁星錄取台灣科技大學工業管理系，他希望未來進入企業界回饋社會。記者陳敬丰／攝影

宜蘭國立蘇澳高級海事水產職業學校航運管理科高三生廖天佑，歷經父母離異、付不出交通費放棄公立高中、父親罹癌去世，也曾想過休學打工，終究沒有放棄，如今通過繁星入學錄取國立台灣科技大學，他希望未來能進入企業界，盡量將所得回饋社會，幫助和自己一樣有困難的人。

今年18歲的廖天佑，遠望是個高瘦木訥的少年，近距離交談後，卻能感受到同齡人中少見的淡然。廖天佑說，自己小學5年級時雙親離婚，父親與哥哥和他3人相依為命，但沒有穩定的工作，時常要靠祖父母的老人年金接濟，有時3人1周的生活費只有500到1000元。

國三那年，廖天佑會考成績不錯，有望進入縣內頂尖的公立高中，但家住蘇澳的他，實在負擔不起每天通勤的交通費，就近選擇走路只要5到10分鐘的蘇海。「現在回頭看是正確的決定」，廖天佑在老師鼓勵下參加校內外各種比賽，高一時就奪得全國中學生遙控帆船比賽冠軍，學業成績一直維持在全班第一，獎助學金也能勉強支撐生活。

天有不測風雲，去年5月，父親被診斷出癌症第四期，哥哥辭掉打工回家照顧，廖天佑看著高昂的醫療費用，不知道是否要放棄學業。導師知道後和學校反映，申請各界急難救助獎學金，緩解了困難；遺憾的是，父親仍不敵病魔，廖天佑回憶起那天，語氣中已不見悲傷，但10月的那個禮拜一牢牢刻在心中，各界募資也沒有白費，這些錢令他暫時不用操心生活，專心學業。

皇天不負苦心人，廖天佑三年來的成果終於開花，全國科大繁星不分群第八名、商管群第二名，以第一志願錄取台科大工業管理系。他說，雖然也看好航運的出路，但大學想學不一樣的東西，體驗更多經歷，未來從商，「賺更多錢」回饋社會，報答一直以來受到的幫助，以及那些和自己一樣面對困難的人。

蘇澳海事航運管理科廖天佑參加遙控帆船比賽、船模比賽等皆獲得佳績。記者陳敬丰／攝影
蘇澳海事航運管理科廖天佑參加遙控帆船比賽、船模比賽等皆獲得佳績。記者陳敬丰／攝影
蘇澳海事今年10人透過繁星錄取科技院校，其中6人錄取國立科大，人數為縣內之最。記者陳敬丰／攝影
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繁星 蘇澳 台科大

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