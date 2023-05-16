「付不出交通費」棄頂尖高中 少年清苦遇父罹癌去世...3年後錄取台科大

宜蘭國立蘇澳高級海事水產職業學校航運管理科高三生廖天佑，歷經父母離異、付不出交通費放棄公立高中、父親罹癌去世，也曾想過休學打工，終究沒有放棄，如今通過繁星入學錄取國立台灣科技大學，他希望未來能進入企業界，盡量將所得回饋社會，幫助和自己一樣有困難的人。

今年18歲的廖天佑，遠望是個高瘦木訥的少年，近距離交談後，卻能感受到同齡人中少見的淡然。廖天佑說，自己小學5年級時雙親離婚，父親與哥哥和他3人相依為命，但沒有穩定的工作，時常要靠祖父母的老人年金接濟，有時3人1周的生活費只有500到1000元。

國三那年，廖天佑會考成績不錯，有望進入縣內頂尖的公立高中，但家住蘇澳的他，實在負擔不起每天通勤的交通費，就近選擇走路只要5到10分鐘的蘇海。「現在回頭看是正確的決定」，廖天佑在老師鼓勵下參加校內外各種比賽，高一時就奪得全國中學生遙控帆船比賽冠軍，學業成績一直維持在全班第一，獎助學金也能勉強支撐生活。

天有不測風雲，去年5月，父親被診斷出癌症第四期，哥哥辭掉打工回家照顧，廖天佑看著高昂的醫療費用，不知道是否要放棄學業。導師知道後和學校反映，申請各界急難救助獎學金，緩解了困難；遺憾的是，父親仍不敵病魔，廖天佑回憶起那天，語氣中已不見悲傷，但10月的那個禮拜一牢牢刻在心中，各界募資也沒有白費，這些錢令他暫時不用操心生活，專心學業。