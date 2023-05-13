聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬國發明展 朝陽科大奪3金2銀

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
朝陽科大學生研發符合永續理念的作品，在今年馬來西亞ITEX國際發明展大放異彩。圖／朝陽科大提供
朝陽科大學生研發符合永續理念的作品，在今年馬來西亞ITEX國際發明展大放異彩。圖／朝陽科大提供

2023第34屆馬來西亞ITEX國際發明展昨在吉隆坡公布獎項，朝陽科技大學學生參賽5件作品，從19個國家、近千件作品中脫穎而出，全數獲獎並勇奪3金2銀的好成績，展現師生豐沛的研發實力。

金牌作品「葡萄藤炭智能肥料」由應用化學系學生張峻瑋發明，利用廢棄葡萄藤製成生物炭，研發成為環保型的緩釋肥料，達成綠色經濟循環理念。

獲金牌的「無電池式誘蟲盒」為該校資訊與通訊系學生謝浚揚、黃閔廷等5人，運用應化系開發的費洛蒙誘引技術所研發，當盒內蟲數過多會變色即可得知蟲害情況，降低蟲害監控成本。

工業設計系學生徐展惟、陳海威的「小型高效能生物炭燃燒系統」獲金牌，以環保、無汙染的小型炭化爐供中小型農田使用，產生的生物炭及灰燼重新投入農業養殖中，產品可完全燃燒。

獲銀牌的「高速攝影測速系統」由資訊工程系學生姚冠宇發明，開發高速攝影測速系統偵測超速車輛，可以同時對多輛車測速。景觀及都市設計系學生鄭銘為等3人發明的「保樂提」環保改良包裝，撕開外盒時即可提起，不用再使用提袋，也可翻摺成為手機支架。

朝陽科大校長鄭道明說，該校三創教育與發展中心成立以來，師生發明作品在國際發明展大放異彩 ，榮獲76金、108銀、44銅及37特別獎佳績，並在各項創業以及商品化競賽中獲獎無數，產學合作處也輔導作品與廠商洽談專利技轉，將結合創新育成中心，輔導獲獎團隊創業。

測速 金牌 馬來西亞

延伸閱讀

馬來西亞發明展傳捷報 朝陽科大學學生勇奪3金2銀

彰化縣去年測速開單進帳2億　2024年再增20組科技執法遭質疑搶錢！

軒郁國際4月營收2億元、年增55.4% 瑞士發明展奪金

吸引30國學生就讀 朝陽科大文化周美食飄香

相關新聞

馬國發明展 朝陽科大奪3金2銀

2023第34屆馬來西亞ITEX國際發明展昨在吉隆坡公布獎項，朝陽科技大學學生參賽5件作品，從19個國家、近千件作品中脫...

樹科大首屆電競畢業生1/3國外挖角 今邀高中職校PK大賽

疫情催化，線上遊戲成為時下重要消遣之一，最早嗅出市場人才需求的樹德科技大學，首創「電競與電腦娛樂」學系，今年第二屆41名...

德國紅點設計概念競賽 龍華科大8作品入圍表現亮眼

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，日前參加2023德國紅點設計概念競賽，總計有8組作品入圍，表現亮眼。不少學...

梨泰院踩踏事故催生 新北高工開發人流偵測系統獲專利

教育部辦全國高中專題及創意製作競賽，新北市共8校獲5金1銀4銅11佳作。其中新北高工以梨泰院踩踏事故發想，結合資訊、AI...

弘光美模特兒征戰美食賽事摘2金 同學讚：時間管理大師

弘光科技大學食品科技系學生參加「2023中華奧林匹克盃美業交流競賽暨美饌藝術美學競賽」，獲4金1銀佳績。其中，學生謝湘荃...

私校師「彎腰」教銲接 羅世雄談缺工：技術無人學被迫用移工

私校退場條例實施近一周年，國民黨立委李德維、廖國棟以及民眾黨立委陳琬惠等今（9）日舉行記者會，指私校退場處理顯有缺失。會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦