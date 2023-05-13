馬國發明展 朝陽科大奪3金2銀

2023第34屆馬來西亞ITEX國際發明展昨在吉隆坡公布獎項，朝陽科技大學學生參賽5件作品，從19個國家、近千件作品中脫穎而出，全數獲獎並勇奪3金2銀的好成績，展現師生豐沛的研發實力。

金牌作品「葡萄藤炭智能肥料」由應用化學系學生張峻瑋發明，利用廢棄葡萄藤製成生物炭，研發成為環保型的緩釋肥料，達成綠色經濟循環理念。

獲金牌的「無電池式誘蟲盒」為該校資訊與通訊系學生謝浚揚、黃閔廷等5人，運用應化系開發的費洛蒙誘引技術所研發，當盒內蟲數過多會變色即可得知蟲害情況，降低蟲害監控成本。

工業設計系學生徐展惟、陳海威的「小型高效能生物炭燃燒系統」獲金牌，以環保、無汙染的小型炭化爐供中小型農田使用，產生的生物炭及灰燼重新投入農業養殖中，產品可完全燃燒。

獲銀牌的「高速攝影測速系統」由資訊工程系學生姚冠宇發明，開發高速攝影測速系統偵測超速車輛，可以同時對多輛車測速。景觀及都市設計系學生鄭銘為等3人發明的「保樂提」環保改良包裝，撕開外盒時即可提起，不用再使用提袋，也可翻摺成為手機支架。

朝陽科大校長鄭道明說，該校三創教育與發展中心成立以來，師生發明作品在國際發明展大放異彩 ，榮獲76金、108銀、44銅及37特別獎佳績，並在各項創業以及商品化競賽中獲獎無數，產學合作處也輔導作品與廠商洽談專利技轉，將結合創新育成中心，輔導獲獎團隊創業。