技職繁星放榜！中山工商學生重時間管理錄取台科大電機

112年科技校院繁星推甄入學昨放榜，中山工商電機科學生吳國維被同學稱為「時間管理大師」，在校表現傑出，以第一志願錄取國立台灣科技大學電機系圓夢；汽車科學生劉偉恩則以全國動力機械群排序第一，錄取台北科技大學材料及資源工程系。

112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學，有50校提供2551個名額，全國3500人報名，錄取2019人，錄取率57.7%，是近四年最低。

中山工商校長林昭億表示，今年科技繁星有13人上榜，涵蓋電機、汽車、餐飲、應用日語、應用英語、資料處理、機電等科，錄取台科大、北科大、高雄餐旅大學、高科大、虎尾科大、雲科大、屏東大學等。

第一志願錄取台科大電機系的吳國維，是同學眼中的「時間管理大師」，在校上課認真及參加晚自習，回到家幾乎沒讀書，只做自己喜歡的事，卻能保持前三名，還取得室內配線、自來水管配管、工業配線、工業電子等四張丙級證照，多益測驗705分，曾獲第62屆中小學科展電腦與資訊學科大會獎第一名。

吳國維從小就對機械和電有興趣，高一參加家電維修社，多次跟著社團到校外服務，幫民眾修好家電，這次順利錄取台科大，未來想進入google或中華電信工作，發揮電機專才。

汽車科學生劉偉恩，原本想念建教班減輕家裡負擔，實習兩天因體力不夠而打退堂鼓，改拿獎學金、工讀金貼補家用。他上課認真，學習速度快，每次考試都維持第一，這次以動力機械群全國排序第一參加科技繁星，以第一志願錄取台北科技大學材料及資源工程系材料組圓夢。