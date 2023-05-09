北科大工設系畢展 學生製「送行箱」為路殺毛小孩送終

今年金點新秀設計獎全國約5000件作品，國立台北科技大學今表示，校內工業設計系共11件作品入圍15項獎，作品 「FAREWELL」為路殺流浪動物設計送行箱，更設計應用App，掃瞄送行箱上的條碼即可填報資訊；作品「湧生」則將牡蠣殼製成骨灰罐，嵌入人工魚礁頂端，設計成水下追思空間，將殯葬服務結合海洋生態復育。

北科大工業設計系11件作品共入圍今年金點新秀設計獎15項獎項，其中湧生、閱山丘、Teaage 茶渣再生鞋等作品晉級「金點新秀年度最佳設計獎」決審，深・呼吸入圍「循環設計特別獎」決審，FAREWELL－流浪動物友善送行服務、線面之間、等七項作品入圍「金點新秀贊助特別獎」，將於5月19日新一代設計展競逐大獎。

根據路殺社統計，去年共1.8萬筆動物路殺事件。北科大學生莊文瑜、黃思瑜設計「FAREWELL」流浪動物友善送行服務替流浪動物善終，為送流浪動物最後一程，「FAREWELL」包括送行箱、QR code、App介面的優化流程，同時結合連鎖超商創新服務，掃瞄箱上條碼即可填報資訊，資訊透明化、造福清潔人員，也能讓動物走得有尊嚴。

學生唐駿為、謝育倫則開發「湧生」魚礁復育生態。過去礁葬在歐美已行之有年，但考量到國人較難接受將親人骨灰與混凝土混合製成人工魚礁，「湧生」則採用抗腐蝕的鈦、回收牡蠣殼製成骨灰罐，嵌進人工魚礁的頂端，並將回收牡蠣殼加入礁體，並設計水下追思空間。

「湧生」結合殯葬服務的海洋生態復育館，慎終追遠同時復育海洋生態。名稱「湧生」也呼應湧升流的概念，讓一個生命的結束，創造另一群生命的誕生。

北科大副校長楊士萱表示，北科大工設系本屆畢展主題以「雙波浪弧」作為風的意象，代表83位即將畢業的新銳設計師在設計中不斷超越自我，畢業後能乘風破浪、飛得更遠的願景，作品也緊扣社會議題，凸顯設計對永續未來的重視。盼學生發揮創意和智慧，將設計化為產品，創造屬於自己的定位，持續學習並關愛社會。