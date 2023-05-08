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教團：不應以財務狀況決定存廢
受少子化衝擊，私校辦學收支難達平衡，全國私立中學聯盟提出四建言，包含公私立學校應同步減招、捐款私校百分百抵稅、發放教育代金抵學費，並修訂私校退場條例，不應單以財務狀況決定學校存廢。也有教團呼籲，民間企業也應共同負起培育人才責任，響應捐款助私校辦學。
私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德說，若要解決少子化招生困境，公私立學校應同步減招，高中也得逐年同步調降班級人數，但私校須提高免學費補助額度，並調高雜費及實習實驗費，以符辦學成本。
温順德也提到，近年辦學成本上揚，教育部卻不同意私校調漲學雜費；個人捐款私校，減稅只能列舉五成；營利事業捐贈私校，減稅更低至列舉二成五，影響私人或企業捐贈私校意願。他認為，政府應鬆綁私校學雜費管制，並比照捐款公校可百分之百列舉扣除；另應推動教育補貼制度，全面發放教育代金，讓學生可抵部分學費，拉近公私立學校就學負擔。
近年也有企業直接接管董事會，例如桃園市成功工商即由世紀集團承接，並於去年更名為世紀綠能工商，日前揭牌更標榜學生畢業即就業。全國私校工會發言人尤榮輝說，民間企業應共同負起培育人才責任，多捐款私校，或也可由企業直接入主經營。
至於監委日前針對國內技職教育成效申請調查，並提及近年來企業入主技職教育已有成功案例，但規模稍嫌不足。教育部說，將與勞動部、經濟部加強合作，共同推動產學共育人才，後續將配合監委問題提供說明。
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