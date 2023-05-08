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木工名校列專輔 偏鄉技職警鐘響

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

台東縣私立公東高工因財務惡化，日前遭教育部列為專案輔導學校，但公東辦學成效不錯，教育界人士也紛紛聲援，指私校退場條例未考慮城鄉差距「一刀切」，恐錯殺績優私校，敲響偏鄉技職教育警鐘，並呼籲教育部重新檢視，若學校有存在必要，應思考如何支持受偏鄉少子化生源衝擊的學校永續經營，給予「扶優」或寬容機會。

全國已有十三所私立高中職遭列專輔，位處苗栗海線的賢德工商、龍德家商接連因財務惡化遭列專輔，創校逾六十年、以木工師徒制聞名的公東高工也因財務因素，日前在退審會上遭列專輔。

這些學校多位處中南部、東部，但部分學校人數仍有四、五百人，卻因財務問題遭列專輔，令地方人士憂心。像公東高工是台東縣第四大校，學校有五成原住民學生，另有二成中低收入戶，辦學績效也有目共睹。

全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，台灣城鄉資源失衡，技職教育逐漸萎縮，教育部理當提供更多資源協助偏鄉績優私立高職永續經營，當局卻以同一標準「一刀切」。

温順德說，退場條例應是針對問題學校進行標靶式治療，如今卻成全面化療，殃及認真辦學私校。他認為，若學校有存在必要，可改制為代用高中職，由政府編列經費協助辦學，或媒合企業界贊助，支持學校經營。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴也說，退場條例未考慮城鄉差距，形同重蹈當年教改未考慮少子化的覆轍，政府應增訂私校退場條例施行細則，給予績優私校救濟條文。

全國私校工會發言人尤榮輝說，教育部目前只著眼於汱劣，卻沒有扶優，可預見未來會有更多私校遭錯殺。他認為，教育部應對辦學績優私校提供扶優獎勵措施，並修法參考學校辦學績效及其特殊性，給予寬容機會。而在修法前，對被錯殺的好校應予以協助，免除專輔。

教育部則說，為協助私立高中職穩健辦學，自一○六學年起已三度提高免學費補助數額，並提供計畫型補助。專輔學校經公告認定後，仍有二年改善期，教育部將組成查核輔導小組給予協助，但也允諾將持續挹注教學資源給技職教育成效優良、位處教育資源不足地區的私立高中職。

教育部 偏鄉 台東

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