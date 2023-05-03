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國際攝影工作坊開講 鼓勵女攝影師鏡頭下的賽事觀點

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「Women in Sports─從運動媒體與攝影談性別平等」國際攝影工作坊今在弘光科技大學登場，希望透過女性在體壇國際攝影大賽，提供女性濾鏡看到的體育賽事觀點。圖／弘光科技大學提供
「Women in Sports─從運動媒體與攝影談性別平等」國際攝影工作坊今在弘光科技大學登場，希望透過女性在體壇國際攝影大賽，提供女性濾鏡看到的體育賽事觀點。圖／弘光科技大學提供

「Women in Sports─從運動媒體與攝影談性別平等」國際攝影工作坊今在弘光科技大學登場，評審團主席安東尼．艾格指出，當90%的體育攝影師是男性時，世界是透過男性濾鏡看到體育賽事，因此，希望透過女性在體壇國際攝影大賽，提供女性濾鏡看到的體育賽事觀點。

國際攝影工作坊在弘光科大國際會議廳舉辦，弘光科大校長黃月桂表示，學校很榮幸能和社團法人台灣運動好事協會、立法院女子運動外交促進會共同舉辦這場有意義的活動。參會者包括：中華奧林匹克委員會委員及性平委員會主任委員陳怡安、關懷女子運動的各界人士及弘光科大文化創意產業系、運動休閒系師生。

首先，由女性在體壇國際攝影大賽評審團主席、國際奧會前媒體事務總監、Oneshot Sport 創辦人兼CEO安東尼．艾格，演講「奧林匹克中的體育傳播與性別平等」。

安東尼．艾格表示，媒體在奧運中扮演重要角色，媒體與運動息息相關，媒體呈現方式、媒體採訪資格、競賽時間表安排及推動者、影響者和決策者是四個對女子體育能見度有顯著影響的原因，主要體育賽事獲得採訪資格的女性體育攝影師僅佔8至10%，當90%的體育攝影師是男性時，世界是透過男性濾鏡看到體育賽事，因此，希望透過女性在體壇國際攝影大賽，提供女性濾鏡看到的體育賽事觀點。

英國女子國家足球隊官方攝影師琳．卡麥蓉帶來「運動攝影實務與技巧分享」演講。她以作品分享，想紀錄英國女子足球隊在大型比賽前常常被忽略的一面，此觀點並不完全基於球場上的比賽行為，而是球員在場外表現的文化、習慣和奉獻精神。

國際奧會2021年大洋洲女性與運動獎得主、2023年澳洲運動協會終身成就獎得主崔西．荷姆斯，演講「女性體育記者培育經驗與採訪實務分享」。她強調，文字、畫面是很有影響力的溝通工作，不好的溝通就是沒有溝通。

最後，講者也鼓勵在座大學生，未來若有意參與女性運動攝影勇於嘗試，並運用本身文化創意專長，讓社會看見女性在運動領域的貢獻與重要性。

「Women in Sports─從運動媒體與攝影談性別平等」國際攝影工作坊今在弘光科技大學登場，希望透過女性在體壇國際攝影大賽，提供女性濾鏡看到的體育賽事觀點。圖／弘光科技大學提供
「Women in Sports─從運動媒體與攝影談性別平等」國際攝影工作坊今在弘光科技大學登場，希望透過女性在體壇國際攝影大賽，提供女性濾鏡看到的體育賽事觀點。圖／弘光科技大學提供

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