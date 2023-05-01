快訊

解密聯合報民調 侯友宜易凝聚藍選民 郭台銘對中間選民有吸引力

112會考國文科／國文難從題目找答案 國學常識愛考文字遊戲

計程車禮讓行人卻遭按喇叭！運將回嗆6字 網紅：特別悅耳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／弘光美髮系畢展秀 推出創意前衛「兔髮妝」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，「重生」這組做出代表核變(左三)、火災(中)、新冠病毒(右二)、戰爭(右三)、旱災(左二)5種災難。記者游振昇／攝影
弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，「重生」這組做出代表核變(左三)、火災(中)、新冠病毒(右二)、戰爭(右三)、旱災(左二)5種災難。記者游振昇／攝影

弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，實習時間改為大四，畢展首度由大四、大三學生一起辦理，作品更多元有看頭，包括用拼豆塑膠粒做出具有音浪效果髮型，用兔年發想的神靈月兔、狡兔「兔髮妝」，代表火災、戰爭、旱災等的「災難髮妝」，及警戒失控產生的「變異髮妝」，展現專業技法及環保創新思維。

美髮造型設計系副主任陳佳惠表示，過去實習安排在三年級，為使實習與就業無逢接軌，畢業即就業，第11屆學生改為四年級實習，畢展提前到大三辦理，學生展現學習成果後再到業界實習，今年畢展由第10、11屆一起辦理。

畢展主題為「衍」，時尚的浪潮不斷衍生發展，所激發的漣漪未有靜止的一刻，唯美浪漫的涓流，前衛創意的駭浪，正推衍著人心深處多變的時尚定義，兩屆學生運用所學專業技法演繹出屬於他們的創新時尚。

大四畢展分為創意前衛組、編梳造型組、剪染組。創意前衛組主題為「多維世界Multivese」，運用平行世界時空的概念發想，設計出一對具有不同獨特性、色系的造型，象徵去呼應另一個時空的彼此，楊哲銘、丁匯妤兩人用拼豆塑膠粒做出具有音浪效果藍色系、紅色系髮型；今年是兔年，陳岱妤、游嘉心運用神靈月兔、狡兔兩種完全不同形象，創作出淡褐色、黑色兩款平行世界的「兔髮妝」。

丁匯妤說，一顆顆拼豆要串成長條音浪狀非常耗時，這步驟就花半個月時間，從先組裝在假人頭上測試，到真正在模特兒頭髮上調整出完美比例，很費功夫；陳岱妤說，她們用紙漿敷在黏土做的兔頭上取模型，再按照兔毛紋理黏上真髮髮絲，才能創造出栩栩如生的「兔髮妝」。

編梳造型組主題為「共生幻禧」，用編梳結合時尚和個人風格設計，打造出全新且顛覆傳統樣貌的視覺饗宴。代表千禧世代2000年的浮誇搶眼、混沌又華麗的Y2K風格，最近再度風行起來，洪善羚、許意琦、陳思錞等3名學生，以中分瀏海、馬尾、段帶，她們在編髮裡加入鐵絲，使得編梳出的髮型充滿浮誇搶眼風格。

剪染組商業剪染主題為「野域」，運用街頭暴走、漫畫風格創作，組長林雅晴指出，她運用漫畫「東京復仇者」一虎角色來設計，漫畫較為浮誇，困難點在於要配合模特兒髮質、頭型調整出完美的商業剪染造型；創意剪染主題為「刻．刻」，學生呂玟錡、陳品卉等人大膽玩髮色及造型，作品非常搶眼吸睛。

大三畢展分成重生Regeneration、環、collision、佧迷k思-Comics、几、野．秘、Origin、Siren Of The Nature、四號警戒區等九組。

「重生」組長宋驊哲指出，經歷無數災害的發生，更能領悟生命的脆弱，尋求破蛹與重生的渴望。他們設計呈現紅黃色爆炸感、赤紅火焰、病毒原體、尖銳對立、乾裂紋理的五種髮型，代表核變、火災、新冠病毒、戰爭、旱災這五種災難，也搭配設計出象徵破蛹而出的紫蝶、大地回春的嫩芽綠葉兩款重生髮型。

「四號警戒區」這組設定人類闖入編號四號的封鎖區域中尋找世界最後一顆心臟；在另一個次元，有六隻分別突變不同特徵的變異者，也為了搶奪心臟，而爆發人類與變異者的世界交戰。

用拼豆塑膠粒做出具有音浪效果髮型。記者游振昇／攝影
用拼豆塑膠粒做出具有音浪效果髮型。記者游振昇／攝影
弘光美髮造型設計系「衍」畢業成果展首度由大四、大三學生一起辦理，作品更多元。記者游振昇／攝影
弘光美髮造型設計系「衍」畢業成果展首度由大四、大三學生一起辦理，作品更多元。記者游振昇／攝影
弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，「四號警戒區」這組利用不同異材質設計出變異的骨骼感(左一、左二)、觸角感，尖刺感(右一、右二)髮型。記者游振昇／攝影
弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，「四號警戒區」這組利用不同異材質設計出變異的骨骼感(左一、左二)、觸角感，尖刺感(右一、右二)髮型。記者游振昇／攝影

髮型 實習 弘光科技大學

延伸閱讀

2023韓國「美甲款式」4大流行提案！蜜桃腮紅色持續夯，想顯白又纖長請挑這一款！

《綠洲》薛仁雅短髮長髮都超仙！劇中私下髮型8款盤點，根本教科書等級

台中中社花市打造南瓜隧道 奇異造型爭萌

雲林縣拚2.5萬組課桌椅汰換 這學校發揮巧思讓課桌椅重生

相關新聞

統測試題參考答案公布 有疑義最遲5月4日提申覆

112學年統一入學測驗昨天考完，技專校院入學測驗中心今天上午9時公布選擇題參考答案，對試題或參考答案有疑義者，須在5月4...

統測落幕！全教總評「這科」缺鑑別度 手不抖輕鬆拿20分

四技二專統一入學測驗考試今天落幕，全國教師會、全國教師工會總聯合會表示，今年實體評論科目試題，共同科受到普遍好評，包含國...

影／弘光美髮系畢展秀 推出創意前衛「兔髮妝」

弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，實習時間改為大四，畢展首度由大四、大三學生一起辦理，作品更多元有看頭...

全台唯一大學漫畫系畢業展開幕 作品水準高線上同步看

台南應用科大漫畫系第三屆畢業展今天開幕，學生們的創作可在CxC平台上瀏覽...

112統測機械群試題難易適中 全教會：缺情境素養題

四技二專統測今天上午第1節考專業科目（二），全教會分析，機械群試題難易適中，但重點章節題數偏少，鑑別度偏低，缺乏情境素養...

統測第2天上午 118陽性考生啟用53間備用試場

今天是四技二專統測第2天考試暨二技統測考試，根據技專校院入學測驗中心統計，截至上午10時，共118名篩檢COVID-19...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦