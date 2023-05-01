影／弘光美髮系畢展秀 推出創意前衛「兔髮妝」

弘光科技大學美髮造型設計系今天舉辦「衍」畢業成果展，實習時間改為大四，畢展首度由大四、大三學生一起辦理，作品更多元有看頭，包括用拼豆塑膠粒做出具有音浪效果髮型，用兔年發想的神靈月兔、狡兔「兔髮妝」，代表火災、戰爭、旱災等的「災難髮妝」，及警戒失控產生的「變異髮妝」，展現專業技法及環保創新思維。

美髮造型設計系副主任陳佳惠表示，過去實習安排在三年級，為使實習與就業無逢接軌，畢業即就業，第11屆學生改為四年級實習，畢展提前到大三辦理，學生展現學習成果後再到業界實習，今年畢展由第10、11屆一起辦理。

畢展主題為「衍」，時尚的浪潮不斷衍生發展，所激發的漣漪未有靜止的一刻，唯美浪漫的涓流，前衛創意的駭浪，正推衍著人心深處多變的時尚定義，兩屆學生運用所學專業技法演繹出屬於他們的創新時尚。

大四畢展分為創意前衛組、編梳造型組、剪染組。創意前衛組主題為「多維世界Multivese」，運用平行世界時空的概念發想，設計出一對具有不同獨特性、色系的造型，象徵去呼應另一個時空的彼此，楊哲銘、丁匯妤兩人用拼豆塑膠粒做出具有音浪效果藍色系、紅色系髮型；今年是兔年，陳岱妤、游嘉心運用神靈月兔、狡兔兩種完全不同形象，創作出淡褐色、黑色兩款平行世界的「兔髮妝」。

丁匯妤說，一顆顆拼豆要串成長條音浪狀非常耗時，這步驟就花半個月時間，從先組裝在假人頭上測試，到真正在模特兒頭髮上調整出完美比例，很費功夫；陳岱妤說，她們用紙漿敷在黏土做的兔頭上取模型，再按照兔毛紋理黏上真髮髮絲，才能創造出栩栩如生的「兔髮妝」。

編梳造型組主題為「共生幻禧」，用編梳結合時尚和個人風格設計，打造出全新且顛覆傳統樣貌的視覺饗宴。代表千禧世代2000年的浮誇搶眼、混沌又華麗的Y2K風格，最近再度風行起來，洪善羚、許意琦、陳思錞等3名學生，以中分瀏海、馬尾、段帶，她們在編髮裡加入鐵絲，使得編梳出的髮型充滿浮誇搶眼風格。

剪染組商業剪染主題為「野域」，運用街頭暴走、漫畫風格創作，組長林雅晴指出，她運用漫畫「東京復仇者」一虎角色來設計，漫畫較為浮誇，困難點在於要配合模特兒髮質、頭型調整出完美的商業剪染造型；創意剪染主題為「刻．刻」，學生呂玟錡、陳品卉等人大膽玩髮色及造型，作品非常搶眼吸睛。

大三畢展分成重生Regeneration、環、collision、佧迷k思-Comics、几、野．秘、Origin、Siren Of The Nature、四號警戒區等九組。

「重生」組長宋驊哲指出，經歷無數災害的發生，更能領悟生命的脆弱，尋求破蛹與重生的渴望。他們設計呈現紅黃色爆炸感、赤紅火焰、病毒原體、尖銳對立、乾裂紋理的五種髮型，代表核變、火災、新冠病毒、戰爭、旱災這五種災難，也搭配設計出象徵破蛹而出的紫蝶、大地回春的嫩芽綠葉兩款重生髮型。