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愛跳街舞的電腦科高職生 用大環特技跳出傳統教育框架

聯合報／ 記者何定照／即時報導
創作者戴啟倫（圖）的「大解脫者」，本周末演出。記者何定照／攝影
創作者戴啟倫（圖）的「大解脫者」，本周末演出。記者何定照／攝影

十多年前，就讀普通高職電腦科的楊世豪還只是個愛跳街舞的青少年，誤打誤撞念了台灣戲曲學院。如今他以遊走世界的大環為基礎，首度演出創作作品「After」，訴說自己跳脫僵化教育、建立自我思考意識的歷程，「我不知道跳出框架安全或危險，但起碼我看到不同的未來。」

近年楊世豪以大環表演遊走世界各國，許多人以為他是學特技出身。其實他歷經幾度翻轉，而這都並非從教育體系學得。

他說，念高職電腦科時，他就愛跳街舞，後來在一些誤會與機緣下，進了學傳統戲曲與特技的戲曲學院。在學校中，他雖然學到特技，但因學校的訓練環境比較重視技術的養成，他對創作毫無了解，甚至覺得編導等對他都遙不可及。

2019年，楊世豪憑著精湛的大環特技，在電視節目「亞洲達人秀」深受關注。他說，當時他一邊享受電視節目帶來的影響力，一邊也感到恐懼：「如果我沒有了大環道具，我是不是就是我了？」

同年，楊世豪在法國馬賽馬戲雙年展中看到歐洲馬戲藝術的蓬勃興盛，也激起他自己創作而非單純表演特技的慾望。過去從不看劇場的他，開始大量看戲，也持續向不同領域的創作者請教，甚至開始調查台灣馬戲歷史、訪談雜技前輩。

「我們學特技這麼久，為什麼沒自問過到底為了什麼而學習？」楊世豪說，經過調查，他發現傳統雜技在台灣一直被定位成用高超技藝、視覺畫面吸引觀眾，教育環境也是這種觀念。然而他覺得，馬戲表演不該只是娛樂，而是也能夠展現一個人思考自己是誰、要往哪去的思考與藝術。

本周末，楊世豪就以首創作品「After」展現10年苦思所得，他感謝國家文化藝術基金會的支持，讓他有機會從表演者轉為創作者。「在『After』裡，我遇見另一個自己，聽見了大環的聲音，那是陪我走過表演的重要夥伴。」這個聲音，也告訴他如何在僵化教育及成長環境中聽見自己內在的慾望與聲音，建立自己的思考與意識。

「After」本周末在國家兩廳院實驗劇場演出，是國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」，同檔演出的還有張雅媛的「喂！你好……我叫高敏」，及戴啟倫的「大解脫者」，購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。

戲劇創作者張雅媛（圖）的「喂！你好……我叫高敏」，也入選國藝會「新人新視野」。記者何定照／攝影
戲劇創作者張雅媛（圖）的「喂！你好……我叫高敏」，也入選國藝會「新人新視野」。記者何定照／攝影
新馬戲創作者楊世豪（圖）原本只是個愛跳街舞的青少年，誤打誤撞念了台灣戲曲學院。如今他以遊走世界的大環為基礎，首度演出創作作品「After」。記者何定照／攝影
新馬戲創作者楊世豪（圖）原本只是個愛跳街舞的青少年，誤打誤撞念了台灣戲曲學院。如今他以遊走世界的大環為基礎，首度演出創作作品「After」。記者何定照／攝影

劇場 兩廳院

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