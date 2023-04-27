豪發30個月、1億資遣費！崇右影藝科大力拚轉型不手軟

位於基隆中正公園旁的崇右影藝科大，堪稱是「小而美」的學校。春分的下午，演藝系學生認真排練舞台劇；表演藝術系學生在行政大樓的開放空間不停地練舞；還有同學正在服裝間挑選上台表演的服飾……。

「我們一條龍培養，從演員、歌手、舞者、模特兒、造型妝髮、導演、攝影、燈光音響、後製到宣發、經紀等相關人才，「讓學生入學即入行、校園即片場、畢業即就業，」校長蕭源都說出「影視人才培訓基地」的定位。

而崇右得以順利轉型為影藝科大，董事長林金水正是靈魂人物。年紀輕輕就事業有成的他，創辦了全國最大的律師、法官補習班「保成」。1994年，因緣際會下，被朋友邀請進入崇右企專的董事會。未久，原始董事決定退出教育事業，他被推派為董事長，扛起經營的重責大任。

從事補教業的關係，林金水對市場非常敏銳，發現各大專院校廣設商管科系，恐侵蝕到崇右企專的生源，決定在2003年改制為崇右技術學院後，尋找得以永續經營的定位。

而轉型的第一步就是整併系組、資遣教職員。對很多私校來說，這是最棘手的一環，也是轉型能否成功的關鍵所在。

2004年，林金水懇切地跟老師們說明「學校必須轉型」的原因，並大手筆發放30個月的資遣費，「當時全台大一新生還有20幾萬人，這批老師約30幾歲至40歲間，後來都順利轉職了，」他欣慰地說。

崇右鎖定具有稀少性、獨特性的「影藝」藍海市場

隔年，崇右又進行第二波的縮編計畫，決定發放15個月的資遣費，最終有40餘位老師支持並配合轉型。

兩次的資遣費超過1億，當時還被同業揶揄：「林金水真有錢啊！」

從2006至2012年間，崇右不斷調整系組，陸續設置資訊法律、財金法律，設計、觀光、餐飲、影視等10幾個科系，最終在觀察生源變化後，鎖定具有稀少性、獨特性的「影藝」藍海市場。

「每年都會有一群喜歡唱歌跳舞演戲的學生，而國立大學並沒有相對應的科系，我們決定專注培養演藝人才，在2017年改制為崇右影藝科大，」校務研究中心主任張浩明說，「崇右想給年輕人更多的選擇」。

圖／崇右在2017年改制為崇右影藝科大，專注培養演藝人才。蘇義傑攝

聚焦「培育影藝人才」後，勢必要裁撤其他系組的師資。林金水又跟每位同事懇談數小時，動之以情：「相信大家都不希望自己待過的學校消失，如果可以幫學校轉型成功，也是功德一件……」，最終贏得教職員的認同。

妥善處理教職員問題後，最重要的是引進師資，崇右重金禮聘演藝圈業師任教，包括金馬獎名導演虞戡平、李祐寧、台灣街舞權威A-May老師、新生代金鐘演員陳家逵、金馬獎最佳原創電影音樂雙料得主廖柏鈞老師、影視音樂劇場編導陳彥廷、影視劇場編導監製陳建雄（Robin），以及「美式踢踏舞」權威彭丞佑……。

最令師生驚喜的是，有「亞洲舞王」美譽的張老師，是蔡依林、孫燕姿、庾澄慶、S.H.E、王心凌等人的演唱會御用編舞老師，將六萬餘件演唱會的服裝全捐給崇右。蕭源都說，全部送乾洗後擺放在服裝間，學生都能找到合適的服裝上台表演，不用額外支出費用。

圖／此為捐贈給崇右影藝科大的蔡依林演唱會服裝。蘇義傑攝

崇右擁有基隆市第一座民航局標準的無人機練習場

其次是，大手筆投資軟硬體。例如斥資5000萬打造的金鳶劇場，連雲門舞集到基隆巡演時，都主動租借演出。

而影視傳播系的剪輯教室更是明亮寬敞，新穎的蘋果電腦三排並列，學生在老師指導下，聚精會神操作；還有看片室、樂團練習室、音樂教室……，「與業界同等規格的看片室，學生在校就可與業界合作學習如何調光，毫無學用落差，」影視傳播系主任陳建雄說，擁有這種技術的學生深受職場歡迎。

圖／崇右的專業看片室讓學生學習一技之長，深受職場歡迎。蘇義傑攝

每個科系均採購最先進設備，「從上百萬的攝影機、大型軌道搖臂到拍攝所需的各種器材，這些都免費供學生使用，」陳建雄說。

參觀完學校的器材後，連《遠見》的攝影記者都忍不住說，崇右的設備太先進了，學生真的很幸福。

圖／崇右影藝科大各系均採購最先進設備。蘇義傑攝

不只於此，來到一片平整空地，抬頭一望，赫然發現，崇右擁有基隆市第一座民航局標準的無人機練習場，同時可辦理證照考試。

因為林金水認為，要培養業界所需人才，就必須給最好的設備，讓學生在等同「片場」的環境中學習；而當他發現學生兼差而影響學習時，主動給學生工讀機會，例如負責維護設備，「孩子要打工也要跟所學相關，一舉兩得」。

這幾年，持續投資後，厚積薄發的崇右逐漸被業界看見。不僅製作公司常常租借器材、無人機；兩年前，民視聯手崇右成立「民視崇右鳳凰學院」，協助培訓簽約藝人，堪稱是民視的演員訓練班；現在，連國立大學的遠距教學中心也主動找崇右幫忙開發數位教材。

崇右致力成為台灣的「東亞藝術放送大學」

學生的表現也贏得外界肯定。例如2020年在基隆舉行的雙十國慶晚會，崇右就負責開場45分鐘的表演；畢業生漸漸嶄露頭角，擔任知名歌手的舞群、參與演出金鐘獎入圍的戲劇、還有擔任品牌形象的代言人。

今年，A-May老師帶一群學生參加知名歌手的八場巡演，每場2萬元的報酬，一趟下來就有16萬的收入。而讓林金水最欣慰的是「藝校的老師主動推薦學生選讀崇右」，多年的辛勤努力，終於開花結果。

圖／任教於重右影藝科大的台灣街舞權威A-May老師。蘇義傑攝

目前，崇右共有表演藝術系、演藝事業系、影視傳播系、時尚造型設計系四個科系，「我們就像一家製作公司，培養上中下游所需人才，學生如發現不適合台前工作，隨時可轉換至幕後的科系，」蕭源都說。

這群來自全台各地的學生對演藝事業充滿熱情，行政大樓的開放空間，隨時都有人在練舞，經常到晚上10點被催促後，才肯回宿舍。「我很少看到這麼Enjoy的學生，」一位外校參訪者說。

每年的3月底，是學生交畢業作品的季節，「畢業展都是跨系協助，舞台劇需要很多人幫忙完成，團隊合作的氛圍非常好，」一位大四的學生說。

不過，「影藝科大」的定位，會不會因學生少而不易永續生存呢？校務研究中心主任張浩明舉韓國的東亞放送藝術大學為例說明，這所集影藝科系、攝影棚於一體的大學，「魷魚遊戲」就在這裡拍攝完成，學生不到1000人，卻培養出諸多知名演藝人員；崇右正致力成為台灣的「東亞放送大學」，雙方更合開「台灣二年、韓國二年」的雙聯學士學位。

林金水：作育英才，比把錢財留給兒孫更有意義

今年，林金水又有新想法。當他看到台灣演藝事業的發展瓶頸，既無「中影文化城」可拍片，連《賽德克．巴萊》耗資8000萬的主要場景「霧社街」都被拆除時，決定將崇右打造成影視基地，出租給製片公司，事後不用拆除場景，由崇右負責維護，讓有需要的人繼續使用。

所以烘焙系退場後，崇右仍續聘「世界麵包大賽」冠軍的「基隆囝仔」陳永信老師繼續做麵包，並以網購方式行銷。旨在保留烘焙教室供製作公司拍攝使用。

默默轉型20年，崇右走過最艱困的過渡期，開始迎來豐收期。幫演藝圈訓練演員、出租設備等業外收入已超過學雜費，這兩年盈餘均超過幾千萬，加上林金水捐給學校的重劃區土地，以及27公傾的第二校區土地，「崇右再發展20幾年都不是問題」。

今年76歲的林金水健步如飛，帶領《遠見》採訪團隊上下階梯，熱情分享校園的點點滴滴。「我不怕少子化衝擊，崇右仍會持續投資對學生有幫助的師資、器材，只要努力做出特色，自然能吸引學生就讀，我的夢想是作育英才，遠比把錢財留給兒孫更有意義」。

從豔陽高照聊到夕陽西下，林金水分享20年來的轉型路程，讓外界得以一窺崇右的蛻變。但，這樣還不夠，他正帶領團隊朝終極目標前進：希望崇右能成為演藝圈最愛的大學。

（本文出自2023.4.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）