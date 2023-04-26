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醫護人員血汗勞動 統測「衛護類」考生10年少上千人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
在少子女化及資通訊科系排擠下，以及醫護人員血汗勞動等議題影響，統測「衛生與護理類」考生10年減少上千人。示意圖，非當事人。報系資料照
在少子女化及資通訊科系排擠下，以及醫護人員血汗勞動等議題影響，統測「衛生與護理類」考生10年減少上千人。示意圖，非當事人。報系資料照

台灣近年出現護理人力短缺，升學輔導平台網站大學問今（4/16）指出，在少子女化及資通訊科系排擠下，以及醫護人員血汗勞動等議題影響，統測「衛生與護理類」考生10年減少上千人，導致護理系招生不足。

112學年度四技二專統一入學測驗將於月底登場，共7.3名考生報名，考生人數持續減少。而根據技專校院入學測驗中心統計，102學年度統測「衛生與護理類」考生為3820人，但近年報考人數首度跌破3千，僅有2779名考生；今年112統測衛護類考生更創新低，僅2400人。

大學問執行長魏佳卉表示，近三年不論普大、科大，護理系報考人數和註冊率均降低，除少子化、疫情衝擊護理人力不足，加上血汗醫院的刻板印象都讓高中職生選填志願卻步，此外資通訊產業熱門也左右學生科系選擇，失衡的政策也影響考生報考。

魏佳卉分析，資通訊及半導體是國內首屈一指的熱門產業，109年開始，資通訊相關科系增加5%招生名額，由於產業前景大好，提高自然組考生選填志願的意願，卻排擠了包括醫藥、生物科技、數理化等領域的選擇；又96學年度高職護校走入歷史，護校全面升格五專，技高沒有專業群科對應統測衛護類考試，造成科大如護理、藥學、醫技等衛護類科系都沒有高職生報考。

魏佳卉指出，近年連普大護理系註冊率都不是太理想，主要是受到血汗醫護負面社會觀感影響，111年統測衛護類報考人數，13年來首度跌破3千，僅有2779名考生；今年112統測衛護類考生更又創新低，僅2400人。對於國家整體護理人才供給，無疑是警訊。

魏佳卉表示，長期以來，實際投入第一線護理工作的專業人才超過92％來自科大、專科等技職體系。護理人才正面臨危機，國家政策應全面盤點相關系科能量以及護理人才需求，由行政院整合教育部、衛福部、國發會共同面對。

統測 註冊率

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