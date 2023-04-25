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聖約翰科大56週年校慶 邀賢孝里長輩樂齡競走

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
聖約翰科技大學舉辦「為聖約翰而跑暨賢孝樂齡競走」活動，賢孝里社區長輩及樂齡大學學員等，共計有308人參加。 圖／紅樹林有線電視提供
聖約翰科技大學舉辦「為聖約翰而跑暨賢孝樂齡競走」活動，賢孝里社區長輩及樂齡大學學員等，共計有308人參加。 圖／紅樹林有線電視提供

聖約翰科技大學舉辦「為聖約翰而跑暨賢孝樂齡競走」活動，慶祝學校創校56週年校慶，包括賢孝里社區長輩及樂齡大學學員等，共計有308人參加，聖約翰科大運動代表隊選手帶著長輩與學生一起做暖身操，進行樂齡競走。

賢孝里葉振昌里長帶領社區近30位長者參與樂齡競走活動，他非常感謝學校每年均邀請社區居民參與這樣的競走活動，讓里民們一起健康與快樂。年紀最長的鄭森妹阿嬤高齡82歲，她表示很開心可以跟年輕學生一起健走，訓練自己的肌力。

另外現場，還有全盲視障生吳俊賢同學在學生輔導中心資源教室安排下，由中華視障路跑運動協會帥氣保羅–蔡銘坤秘書長陪跑。讓許多同學、老師們知道身心障礙者的無所不能。

學校表示，希望透過學生與長輩一起參與的方式，推廣路跑運動，展現友善校園及與社區共存共榮的氛圍。「年紀大了，才知道健康的重要」，期盼大家養成運動的習慣，並留下一個美好且健康的回憶。

運動 長輩 視障

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