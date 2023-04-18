城市科大酷酷比三創競賽 全國2500名學生展行銷創意

臺北城市科技大學企管系舉辦第八屆「2023 COOL酷酷比-城市盃全國大專院校暨高中職三創行銷競賽」，今年報名隊伍來自全國各地，北從基隆二信高中、中到彰化高商、南到屏東屏榮高中、東部台東大學都有同學組隊參賽，大專組334隊、高中職組173隊，共計507隊近2500人報名參賽，人數創造新高。

在手機及網路普及的新世代，讓每位同學充滿稀奇古怪的創意發想得以發揮。進而藉由參賽實作與城市科大企管系創學界之冠「強強聯手打造企管Circle」孕育企管三創人才。報名隊伍以及參賽人數雙雙打破以往記錄。城市科大企管系，在全國各大專及高中職中三創競賽中，。鼓勵了大專、高中職師生踴躍報名參賽。

台北城市科大企管系主任鄧孔彰表示，城市科大企管系就是要打造「斜槓青年」讓同學多才多藝，藉由競賽引進同學的三創能力，強化同學實作技能，並透過各種活動以及競賽加強應用能力。同學從參與實作競賽，累積產業實戰經驗，並透過城市科大企管系與產業鏈結，競賽作品會透過網路，讓企管系產學合作公司有企業選才機會，提供給產業界以及學生一個互惠的連結。

本次參賽作品皆十分優秀，大專組展現「創意取向，以及友誼的可貴」。以創意行銷影片組第一名為南台科大資訊傳播系-「露營的意義」。影片中看到「未知旅程、朋友意義，溫暖友情」；高中職組作品強調「活潑歡樂，創意無限」。創意行銷影片組第一名彰化高商同學的「澎澎粉」搞笑又有趣。學生們的有趣創意與想像力在競賽中充分發揮。透過年輕人同的視野，成功的讓競賽的精神跟理念發揚。