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遠見雜誌企業最愛大學生評價調查 龍華獲私立科大第1

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍華觀休系著重職能訓練，輔導學子考取專業證照具備職場技能。圖／龍華科技大學提供
龍華觀休系著重職能訓練，輔導學子考取專業證照具備職場技能。圖／龍華科技大學提供

遠見雜誌2023年企業最愛大學生評價調查，龍華科技大學獲全國私立科大第1名，也是唯一入榜前20的私立技專校院。該項調查在九大學科領域中觀光休閒類畢業生企業評價前5名，龍華也獲私立科大第1，畢業生表現獲企業主肯定。

龍華科大觀光休閒系成立於2012年，3大特色領域包含餐飲與旅宿、旅遊與航空、休閒與健康，對應的課程以強化創意飲調與品酒、國際航空票務與創新旅遊規畫、休閒規劃與健康促進的職能訓練成效為主，輔導考取專業證照兼備職場技能，透過參加國際餐飲美學、侍酒師等競賽建立國際化視野，再結合外語能力與數位科技應用，形塑出跨領域創意生活產業服務管理人才培育的定位。

觀休系主任林昕翰表示，學系與餐飲、旅宿、旅遊業和休閒農場、觀光工廠、主題樂園及休閒運動場館等機構洽商產學合作，有豐碩成果，教師與產業合作，透過不同教學場域延伸出多元創新的教學方式，形成優秀人才最佳的教學策略。

林昕翰說，系上每位學生約有30個工作機會，包括高達4萬7000元的實習薪資等著同學們爭取，學生從實習至畢業留任正職，期許畢業後能以儲備幹部晉升主管階層為目標，掌握契機。另外，師生自去年10月國境開放加上疫情趨於穩定，諸多企業主動邀約合作計畫，旅宿業有台北諾富特華航桃園機場飯店、國泰飯店，其他還有餐飲業、旅遊業、休閒產業，超過百家優質知名集團企業，一同推動訂單式就業學程，善用產學媒合機制，讓產學界共同帶動企業文化與社會責任。

觀光休閒系畢業校友彭榆晴在海峽會實習畢業後，留任正職並晉升主任職位，她除感謝觀休系攜手多家企業培育實習生合作計畫，給她扎實的專業課程與訓練，並與系上學弟妹分享職場心得「從PT也好、實習也好、讀書也好，甚至留任當了正職，做任何事情最需要的是一顆上進、願意學習，且對這份工作有熱誠的心，你就會成功」。

龍華科大校長葛自祥強調，學校秉持務實、卓越、創新的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，優質科大獲得產業重視與認同。

國泰飯店觀光事業旗下事業，今年首度與觀休系合作，也是國泰在北部第一個產學合作伙伴學院。圖／龍華科技大學提供
國泰飯店觀光事業旗下事業，今年首度與觀休系合作，也是國泰在北部第一個產學合作伙伴學院。圖／龍華科技大學提供
龍華科大觀休系鼓勵學生參加國際餐飲美學、侍酒師等競賽，建立國際視野。圖／龍華科技大學提供
龍華科大觀休系鼓勵學生參加國際餐飲美學、侍酒師等競賽，建立國際視野。圖／龍華科技大學提供

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