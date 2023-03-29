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新北辦學習成果競賽 助技職生完備學習歷程檔案

中央社／ 新北29日電

為讓技職高中學生完備學習歷程，新北市教育局今天舉辦「課程學習成果競賽」，讓學生展現日常學習成果，並記錄過程以厚實個人檔案，從中找到自己的優勢，有助於甄選進入科大。

市府教育局表示，甄選入學是技職高中學生升學的大宗管道之一，技職課程學習成果競賽，有助於幫學生更充實學習歷程檔案，躍進理想的科技大學。這項競賽包括課程學習成果、自主學習成果及專題實作等，鼓勵學子多元展能。

教育局長張明文下午頒獎時，與學生一起裁切水管接水龍頭、體驗人物雕塑。他接受聯訪表示，為幫助技職學生進入科大，除舉辦競賽，還推動與各科大合作，如學習歷程檔案健檢、模擬面試、預修大學課程、合辦專業營隊。

教育局說，各校經校內甄選後，推薦145件優秀作品參賽，經初選擇優45件入決賽。今天決選產出特優2件、優等3件、甲等5件與入選等獎項。

復興商工美工科學生張宇彤表示，學校的立體造形實作課程，重視形體技巧、運用多媒材雕塑，尋找解決問題的方法，才能循序漸進，雕塑完成電影的角色作品。

入選特優的瑞芳高工空間測繪科學生胡展英，不但指導局長張明文如何將止水膠帶纏繞在水龍頭，並應用所學修理家庭水電，這些都是來自於「營建技術實習課程」的學習成果。

胡展英受訪表示，這門課是重要的基礎學科，結合基礎機電、水電配管設計、泥工和木工等跨域技能，營建技術也與日常生活、未來從事建築工程、道路工程、海岸工程，公家機關土木類工作等職場息息相關。

台北科技大學資訊與財金管理系主任陳育威向學生說明學習歷程審查方向，他根據以往審查經驗，提醒學生應重視系統性的知識或技藝，以及認知與省思，而不是僅限於完成作品。

台灣藝術大學美術系學生張芷瑄提醒學弟妹，平時做好準備，以相機記錄學習和創作的過程，再運用軟體編排，就可產出美觀的學習歷程檔案資料。

教育局

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