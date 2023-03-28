全國技能分區競賽 台東公東高工成績亮眼
第53屆全國技能競賽分區賽24日閉幕，台東公東高工在7項職類上榮獲4面銀牌、3面銅牌、3個第4名、3個第5名、2個佳作，共15名學生獲得決賽資格，成績亮眼。
台東私立公東高級工業職業學校發布新聞稿表示，獲獎項目有家具木工職類：銀牌–黃鈺傑、銅牌–程柏翔（中區）、第5名–翁碩晟。門窗木工職類：銀牌–劉鑫然、銀牌–歐晉良（中區）、第4名–陳亮維、第5名–余思翰。
漆作裝潢職類：銀牌–楊龍懿，第5名–洪佳怡。機器人職類：銅牌–林修、黃誠裕。建築舖面職類：第4名–林品佑。粉刷技術與乾牆系統職類：第4名-邱筠淨、佳作–許愿、鄭鼎倫，共15人獲獎。
新聞稿指出，公東高工一向重視技藝教育，教師團隊在專業知能上非常優異，技術精湛且經驗豐富，並具有高階技術士證照能指導出一群優秀的學生獲得佳績。
公東高工校長李恭榮表示，在升學部分，公東去年有31名學生錄取國立科技大學，今年透過特殊選才管道已有5名學生錄取國立科技大學。
李恭榮表示，在今年第1場技能競賽，就獲得15個獎項成績，顯示學校辦學認真，各類科都極為優秀，今年又獲得教育部國教署指定辦理「設計群」招生學校，更能為台東地區學子提供更多技能學習管道與良好的升學機會。
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