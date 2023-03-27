不只普發現金 士農工商都有額外補助

特別預算不只普發現金，協助中小企業低碳轉型、提供旅宿業新聘員工補助！行政院各部會指出，除了普發現金最快4月6日就能入袋，製造業、商業服務業都有補助方案可以申請，其中製造業最高有500萬補貼。行政院也對房貸、學貸族祭出補助方案，符合資格的房貸族一次能領到3萬。

新生兒只能郵局領

立法院日前通過《疫後特別條例》確定普發現金6000元，財政部國庫署副署長馬小惠說，首批民眾最快於4月6日就能入帳，選擇用ATM提款機領錢的民眾，要到4月10日才能領錢；至於郵局管道則要等到4月17日開放領取，上述截止日期都到10月31日。

馬小惠表示，此次現金可以透過「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」與「指定偏鄉造冊發放」等五種方式領取。她強調，今年年底前國內出生的新生兒也是受惠群眾，但限定到郵局臨櫃領取，領取期限則到明年1月31日。

製造業最高有500萬

經濟部工業局長連錦漳表示，特別預算中也有挺中小企業的方案，其中將協助製造業進行智慧化與低碳化，如納管工廠每家最高可補助150萬，製造業則依照人數多寡，提供300萬到500萬的補助金額，並協助企業進行碳盤查、改善製程，並提出改善建議報告。

連錦漳說，針對商業服務業，每家都能申請30到150萬的補助，而一般小吃店也可以領到3到5萬的補助。此外，為了促進商圈經濟，提供商圈組織50萬元補助進行美化與行銷作業。

農委會農村再生辦公室執秘蔡巧蓮說，政府預計編列268億的預算落實照顧農漁民、強化農村基礎建設與產業轉型，如結合幸福餐盒，擴大農村供餐管道，設立惜食專區與平價專區等。

擴大補貼拚觀光

交通部路政司司長林福山指出，為了加速擴大吸引國際觀光客，將發放50萬份5千元的消費金，吸引自由行旅客來台。而組團來台則提供依照人數與天數，提供至少5千，最高5萬的補貼。而為了解決旅宿業的缺工問題，旅宿業者聘用新進房務或清潔人員滿六個月後，每位每月補助5千元給旅宿業者。

衛福部社會救助及社工司長蘇昭如說，為了照顧弱勢族群，政府本次預算也有加發生活補助，如低收入戶加發750元、中低收入戶加發500元，補助期間為112年7月到12月；弱勢身心障礙、老人與兒少每月也加發250元，補助期間為112年4月到12月。

房貸族可一次領3萬

內政部營建署副署長徐燕興說，國內以自用性質購置住宅的貸款戶，核定後一次撥付每戶3萬元，減輕房貸族的負擔，但配偶與其未成年子女應符合「合計記一筆住宅貸款」、「合計持有房屋一戶」、「核貸金額850萬(台北市)或700萬(其他縣市)內」與「總和所得在120萬內」，預計6月開始申請購屋補助。

教育部高教司長朱俊彰表示，為了幫助學貸族，只要符合資格，非在學的學貸族能夠補助一年的本息；在學的學貸族則能扣抵一學期的本金。符合資格者7月或8月開始就可以獲得相關減免。

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