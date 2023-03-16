入學管道多元、少子化影響 新北技優保送錄取數少近3成

112學年度四技二專「技優保送入學」日前放榜，錄取率達92.74％，但招生率卻僅46.94％。新北去年錄取24人，今年減至17人，少近3成。新北教育局說，主因是整體名額不變，但少子化讓學生基數減少，加上入學管道變多元，使技優保送招生率有下滑趨勢。

今年四技二專「技優保送入學」3月14日放榜，共20所科技校院、152個系科和學程參與，招生名額490名，符合資格考生259人，完成志願登記248人，分發錄取230人，錄取率為92.74％，招生率卻跌破5成，僅46.94％，從新北這兩年錄取人數也可看出端倪，去年24人錄取，今年17人少近3成。

新北市教育局技職科長江彥廷說，近年因少子化，學生基數減少，但名額不變，加上有技優甄審、統測等入學管道，使技優保送錄取率提高、招生率有逐年下滑趨勢。不過江指出，新北近年技優保送錄取率約9成，主要跟舉辦競賽，增加學生學習歷程有關。

今年錄取技優保送17人中，新北高工、復興商工分別有5人上榜，東海高中有2名，淡水商工、瑞芳高工、樟樹國際實中、智光商工及中華商海則各1名。

新北高工學生葉家均高三參加全國技能競賽獲「網頁技術」金牌，同年代表台灣參加國際技能競賽，取得國際銀牌，保送台科大機電技優專班。瑞芳高工學生許至欣則在全國技藝競賽成績亮眼，獲工業類技藝競賽建築製圖組金手第一名，保送北科大建築系。